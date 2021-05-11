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В Сети появилось видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю

11 мая 2021, 06:50
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Из Сектора Газа по Израилю было выпущено около 150 ракет. Большинство из них перехватила система ПРО Железный купол. ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям ХАМАС.

ракеты, Израиль, Сектор Газа
Палестинские боевики запустили ракеты по Израилю в Газе / Фото Reuters

Вечером в понедельник, 10 мая, израильская армия нанесла несколько ударов по военным объектам палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет в сторону Израиля с территории Сектора Газа.

Удары были нанесены по двум ракетным установкам, двум военным постам, а также принадлежащему ХАМАС туннелю и нескольким представителям группировки, передает ВВС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что убиты трое активистов движения ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, ранее в понедельник из Сектора Газа по Израилю было выпущено около 150 ракет. В результате обстрела пострадал мирный житель.

Большинство из ракет приземлилось на открытой местности или было перехвачено системой противоракетной обороны Железный купол. В Сети появилось видео, как работают системы израильской ПРО.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - Бригады Аль-Кассам. Палестинская группировка Исламский джихад также сообщила о нанесении удара по Израилю.

ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям ХАМАС. Представитель палестинского Минздрава заявил, что в северной части Газы погибли девять палестинцев, среди которых трое подростков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Также премьер-министр заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации, но признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Что предшествовало ракетным атакам

События происходят на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней.

Как пишет газета Al-Quds со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

Отметим, это самые ожесточенные столкновения за последние годы.

Израиль сектор Газа Биньямин Нетаньяху новости Израиля
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