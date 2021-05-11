В Сети появилось видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю

Палестинские боевики запустили ракеты по Израилю в Газе / Фото Reuters

Вечером в понедельник, 10 мая, израильская армия нанесла несколько ударов по военным объектам палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет в сторону Израиля с территории Сектора Газа.

Удары были нанесены по двум ракетным установкам, двум военным постам, а также принадлежащему ХАМАС туннелю и нескольким представителям группировки, передает ВВС. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что убиты трое активистов движения ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, ранее в понедельник из Сектора Газа по Израилю было выпущено около 150 ракет. В результате обстрела пострадал мирный житель.

Большинство из ракет приземлилось на открытой местности или было перехвачено системой противоракетной обороны Железный купол. В Сети появилось видео, как работают системы израильской ПРО.

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - Бригады Аль-Кассам. Палестинская группировка Исламский джихад также сообщила о нанесении удара по Израилю.

ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям ХАМАС. Представитель палестинского Минздрава заявил, что в северной части Газы погибли девять палестинцев, среди которых трое подростков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Также премьер-министр заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации, но признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Что предшествовало ракетным атакам

События происходят на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней.

Как пишет газета Al-Quds со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

Отметим, это самые ожесточенные столкновения за последние годы.