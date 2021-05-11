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Тель-Авив обстреливают ракетами: самолет из Украины не смог сесть

11 мая 2021, 23:19
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Из-за ракетного обстрела один человек погиб, десятки были ранены.

Тель-Авив
Тель-Авив обстреливают из ракет / Twitter

11 мая, вечером боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны Железный купол.

Как сообщает The Times of Israel, системе ПВО не удалось сбить все ракеты, запущенные из Сектора Газа, поэтому некоторые из них попали по Тель-Авиву и его пригороду.

Так, в центре Тель-Авива ракета поразила пассажирский автобус, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них - серьезные.

Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву были выпущены более 130 ракет. Удар совершили в ответ на воздушную атаку израильской армии, в результате которой был уничтожен жилой дом.

В результате атаки Палестины аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона 11 мая оказался под обстрелом. Украинский самолет авиакомпании МАУ так и не дождался разрешения на посадку, его направили на Кипр.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона прекратил работу, поэтому рейсы, следующие в Тель-Авив, перенаправляют на Кипр.

В здании аэропорта проходит эвакуация.

К югу от Тель-Авива в результате ракетного обстрела погибла женщина. В результате попадания других ракет за пределами Тель-Авива пострадали еще по меньшей мере четыре человека.

Под ракетный обстрел попали города Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Сдоте и Тайбе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов страны из Сектора Газа. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

"Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", - заявил Нетаньяху.

Что предшествовало ракетным атакам

События происходят на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней.

Как пишет газета Al-Quds со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев.

Ранее ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция до 18:00 покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

Отметим, это самые ожесточенные столкновения за последние годы.

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