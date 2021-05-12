Боевики ХАМАС выпустили еще 130 ракет по Израилю - СМИ / Фото Reuters

Боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа. После 18:00 по израильской территории были выпущены 130 ракет, некоторые из них достигли цели, несмотря на систему "Железный купол".

Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы были возобновлены после атаки израильских военных по объектам в Секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС, сообщают израильские СМИ Times of Israel и Haaretz.

Одна из ракет попала в дом в израильском городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали, состояние одного из них - серьезное.

Чуть позже МИД Израиля сообщил, что из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте погиб 6-летний ребёнок.

Еще одна ракета попала в дом в городе Ашкелон.

Как заявила Армия обороны Израиля, сирены противовоздушной обороны сработали в центральных и южных районах Израиля. Жители населенных пунктов, оказавшихся в радиусе поражения, направляются в бомбоубежища.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал ликвидацию командиров кибер-войск ХАМАСа. Он подчеркнул, что каждого, кто поднимет руку на граждан его страны, ждет неотвратимое возмездие.

"Того, кто поднимет на нас руку, ждет неотвратимое возмездие", - заявил Нетаньяху.

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