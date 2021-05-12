Боевики ХАМАС выпустили еще 130 ракет по Израилю - СМИ

Ракетные обстрелы были возобновлены после атаки израильских военных по объектам в Секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС.
Боевики ХАМАС возобновили ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа. После 18:00 по израильской территории были выпущены 130 ракет, некоторые из них достигли цели, несмотря на систему "Железный купол".
Как заявили в ХАМАС, ракетные обстрелы были возобновлены после атаки израильских военных по объектам в Секторе Газа, а также убийства командиров ХАМАС, сообщают израильские СМИ Times of Israel и Haaretz.
Одна из ракет попала в дом в израильском городе Сдерот, который расположен вблизи Сектора Газа. В результате попадания три человека пострадали, состояние одного из них - серьезное.
Чуть позже МИД Израиля сообщил, что из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте погиб 6-летний ребёнок.
Еще одна ракета попала в дом в городе Ашкелон.
Как заявила Армия обороны Израиля, сирены противовоздушной обороны сработали в центральных и южных районах Израиля. Жители населенных пунктов, оказавшихся в радиусе поражения, направляются в бомбоубежища.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал ликвидацию командиров кибер-войск ХАМАСа. Он подчеркнул, что каждого, кто поднимет руку на граждан его страны, ждет неотвратимое возмездие.
"Того, кто поднимет на нас руку, ждет неотвратимое возмездие", - заявил Нетаньяху.
Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:
- 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
- Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
- С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
- 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущеных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.
- 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.