Израиль назвал единственное условие, при котором прекратит бить по Сектору Газа

Израиль готов прекратить ракетный обстрел Сектора Газа: названо условие / Фото Reuters

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа. Также он назвал условие прекращения огня.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак", - заявил он, сообщает The Jerusalem Post.

По словам министра, за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля", - сказал Ганц.

Глава Минобороны заявил, что "Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан".

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