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Израиль назвал единственное условие, при котором прекратит бить по Сектору Газа

12 мая 2021, 15:15

Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только в этом случае, по словам министра обороны страны, наступит "тишина".

Израиль, обстрел
Израиль готов прекратить ракетный обстрел Сектора Газа: названо условие / Фото Reuters

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по Сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа. Также он назвал условие прекращения огня.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о "тишине". В настоящее время нет даты окончания атак", - заявил он, сообщает The Jerusalem Post.

По словам министра, за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

"Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля", - сказал Ганц.

Глава Минобороны заявил, что "Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан".

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:

  • 7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.
  • Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.
  • С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.
  • 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущеных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.

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