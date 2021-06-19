У Байдена назвали абсурдной информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов

Джен Псаки назвала абсурдной информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов / Reuters

В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что на данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Псаки также сообщила, что США подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину. При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

"Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", - отметила Псаки.

В заявлении подчеркивается, что Байден прямо сказал президенту России Владимиру Путину, что США непоколебимо будут помогать в сохранении суверенитета Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, который включает в себя летальное оружие. Ссылаясь на источники, издание отметило, что над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона. Но один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

Отметим, с момента вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов, включая невооруженные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

В этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 млн долларов.

Первый пакет, подписанный в марте, пополнил украинский флот еще двумя вооруженными патрульными катерами Mark VI, что стало частью более крупной сделки на сумму 600 млн долларов на 16 таких катеров, подписанной в 2020 году.

В июне Конгрессом был одобрен еще один пакет на 150 млн долларов.

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