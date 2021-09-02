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Кулеба підбив підсумки зустрічі Зеленського та Байдена

2 вересня 2021, 00:52

Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба відреагував на зустріч двох лідерів / УНІАН

Зустріч двох президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена тривала вдвічі довше запланованого часу - лідерам вдалося вивести відносини двох країн на новий рівень, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, попереду у сторін багато роботи у рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України і США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене і Блінкена щодо її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав він.

Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше писав головред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

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При цьому в графіку Байдена не йдеться про спільну прессонференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Також Сполучені Штати залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

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новини США Володимир Зеленський Дмитро Кулеба Джозеф Байден новини України
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