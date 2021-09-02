Кулеба подвел итоги встречи Зеленского и Байдена

Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу двух лидеров / УНИАН

Встреча двух президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена длилась вдвое дольше запланированного времени - лидерам удалось вывести отношения двух стран на новый уровень, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, впереди у сторон много работы в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильное совместное заявление и много работы для меня и Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал он.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее писал Главред:

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

Реклама

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.

Президент США Джо Байден заявил, что поддержка его страной евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.