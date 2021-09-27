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Кулеба різко відповів Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО

27 вересня 2021, 16:02
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"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією Росії, зазначив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба
Кулеба різко відповів Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО на українську території. Каже, що Україна сама розбереться, що їй робити.

На своїй Twitter-сторінці очільник МЗС України зазначив, що "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ.

"З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - заявив Кулеба.

Зазначимо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував зближення України з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України в НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу у 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

читайте також"Україна – це новий фронт": Лукашенко разом з Путіним вибухнув загрозою Києву через НАТОКрім того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Україна втілює стандарти НАТО і вже готова до вступу. "Тобто ми повністю вже фактично розробили ці стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього мало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідно, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

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НАТО Володимир Путін Дмитро Кулеба новини України
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