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Сильна країна, яка мчить до НАТО і ЄС: ухвалено Стратегію зовнішньої політики України

30 липня 2021, 19:17

Документ затверджено на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

НАТО
Стратегія зовнішньої політики України включає шість головних напрямків / УНІАН

Україна прийняла нову стратегію зовнішньої політики, в якій вказано курс держави на інтеграцію до Північноатлантичного альянсу і боротьбу з агресією Росія. Вперше за 30-річчя незалежності держави з'явився чіткий документ, в якому вказані ключові напрямки зовнішньополітичного розвитку країни. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час брифінгу за підсумками засідання РНБО він розповів про те, що в документі затверджена головна мета країни: утвердження України в світі як сильної і авторитетної європейської держави.

Стратегія включає шість головних напрямків

  • Протидія агресивній політиці РФ
  • Курс на вступ до Євросоюзу і НАТО
  • Просування національного експорту та залучення іноземних інвестицій
  • Захист прав та інтересів громадян України за кордоном
  • Просування позитивного іміджу української держави в усьому світі

читайте такожУкраїна стрімко мчить до НАТО: Зеленський дав термінове доручення Кабміну, МЗС, СБУ і МіноборониДокумент містить понад 250 пунктів. Всі вони чітко вказують, що Україна позиціонує себе в якості держави, яка є активною дійовою особою в міжнародних політичних процесах, формує базис безпеки в регіоні і Світі. При цьому зазначено, що Україна – це країна нових можливостей у сфері економіки.

Інтеграція України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Джо Байденом 7 червня запропонував США створити дорожню карту з інтеграції української держави до НАТО. Ініціатива гаранта передбачає план, який повинен бути прив'язаний до чітких календарних дат.

14 червня Зеленський звернувся до Байдена з проханням зробити конкретну заяву про те, чи бачить Захід Україну в НАТО у найближчій перспективі, і коли Київ зможе отримати ПДЧ в колективний блок безпеки.

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За підсумками саміту НАТО, який відбувся 14 червня, в організації заявили, що Україна вступить до Північноатлантичного альянсу на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Києву буде надано відповідний план, в Альянсі не уточнили.

Президент США Джо Байден пізніше сказав, що Україна наразі не готова до вступу в НАТО. Причиною тому є корупція в українській державі.

7 липня в Альянсі сказали, що у НАТО немає конкретних вимог щодо надання ПДЧ, тому що це рішення, скоріше, політичного, а не технічного характеру. При цьому Київ також повинен враховувати готовність блоку до інтеграції України.

РНБО новини Росії НАТО Дмитро Кулеба новини України
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