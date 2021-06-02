УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Милованов отримав важливий пост в Укроборонпромі

2 червня 2021, 10:05

Милованова 1 червня обрали на нову посаду.

Милованов обраний головою наглядової ради Укроборонпрому
Тимофія Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому / УНІАН

Оновлена наглядова рада Державного концерну Укроборонпром обрала своїм головою Тимофія Милованова.

Милованов поділився на своїй сторінці у Facebook, що обраний головою наглядової ради Укроборонпрому у вівторок, 1 червня.

Вчора відбулося перше засідання оновленої наглядової ради держконцерну.

Наглядова рада Укроборонпрому може затверджувати стратегії розвитку та напрямків діяльності, а також контролювати виконання завдань, покладених на концерн у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив 82-річного академіка Володимира Горбуліна з посади члена наглядової ради та ввів до цього колегіального органу трьох осіб, зокрема, тодішнього радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Горбулін у грудні минулого року став головою наглядової ради держконцерну.

В Укроборонпромі об'єднані багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості нашої країни, пише Вікіпедія. До складу концерну входять підприємства, які, зокрема, займаються різною технікою, озброєнням, боєприпасами та беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.

Довідка. Тимофій Милованов народився 18 березня 1975 року в Києві, навчався у столичному природничо-науковому ліцеї №145.

У 1997 року закінчив навчання в Київському політехнічному інституті за спеціальністю менеджмент.

Навчався у Вісконсінському університеті в Медісоні (США) та отримав ступінь магістра економіки та ступінь доктора філософії з економіки. Працював у зарубіжних вишах.

У 2015 році став членом міжнародної академічної ради Київської школи економіки. Пізніше став почесним президентом КШЕ.

У липні 2016 року на п'ятирічний термін призначений Верховною Радою членом ради Національного банку України.

Став першим міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Обіймав посаду з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020-го.

У листопаді 2019-го Милованов зізнався, що курив марихуану.

Укроборонпром Тимофій Милованов
Зараз ви переглядаєте новину «Милованов отримав важливий пост в Укроборонпромі». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чудові привітання з Днем ангела Юлії 2021 – листівки та побажання словамиЧудові привітання з Днем ангела Юлії 2021 – листівки та побажання словами Церковний календар свят у червні 2021: дати Вознесіння і ТрійціЦерковний календар свят у червні 2021: дати Вознесіння і Трійці "Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі"Панін теж з цього починав": Кіркоров з величезним псом підірвав соцмережі 31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок31 травня - свято блондинок: прикмети і привітання з Днем білявок "Різке зростання цін товарів і послуг": податок на Google загрожує українцям неприємними сюрпризами"Різке зростання цін товарів і послуг": податок на Google загрожує українцям неприємними сюрпризами

Останні новини

20:30

Гороскоп на завтра 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи

20:26

Бив кулаками по голові і незабаром задушив 11-місячного сина: батькові-вбивці винесли жорсткий вирок Відео

19:57

Українському "совку" пора прощатися з мріями про "порядок, як в Лукашенка" Погляд

19:44

5 речей, які не можна зберігати в будинку Відео

19:31

"Вони вже близько": гравці в Fortnite стали жертвами НЛО Відео

Реклама
19:26

В'язниця за брехню в деклараціях: Зеленський оголосив про блокаду прийнятого Радою законопроекту Відео

19:21

Зарплати в Україні перерахують: названо дати і нові суми Відео

19:09

Загибель школяра на екскурсії: вбита горем мати показала останнє фото сина Відео

18:43

Організатори E3 2021 показали повний розклад конференцій виставки Відео

18:40

Дар'я Петрожицька здивувала першими кадрами зі зйомок шоу "Дикі"

18:36

В Україні "пішла з молотка" перша виправна колонія Відео

18:27

Україна готова послабити карантин: у Раді зробили заяву про третю хвилю COVID-19 Відео

18:17

В Одесі пацієнтку засмоктало в апарат МРТ прямо з інвалідним візком Фото Відео

18:10

Epic Games Store почав роздавати містобудівний симулятор виживання Frostpunk Відео

17:47

Настя Каменських відверто розповіла про стосунки з сином Потапа і його колишньою Відео

17:36

Після коронавірусу людству загрожує небезпечна хвороба - вчені Відео

17:29

"Удар в серце України": Київ висунув різку вимогу до США і ФРН щодо Північного потоку-2 Відео

17:10

У антивірус Norton 360 вбудували майнер криптовалюти – ПК і захищений, і заробляє

17:02

Зеленський анонсував тисячу об'єктів "Великого будівництва"

16:51

Netflix закрив тяжкобюджетний серіал Спадщина Юпітера відразу після прем'єри

Реклама
16:39

"Ніж та погрози": у Харкові "сміливець" захопив у заручники дитину і дівчину

16:30

Стильний екшен Control отримає повну локалізацію – переведуть навіть пісні Відео

16:20

Посол розкрив божевільну мету Путіна щодо України

15:50

Найкорисніший сніданок у світі: простий і смачний рецепт Відео

15:45

Тейлор Свіфт зіграє в кіно з Крістіаном Бейлом

15:36

У Львові винесли вирок пенсіонеру за матюкливо-порнографічні листи чиновникам

15:33

Московський суд покарав Моргенштерна: оголосили рішення суду

15:30

Як введення "податку на Google" вплине на ціни на ігри в Україні

15:24

Сквер Сліпака і бульвар Вірського: стало відомо, які вулиці в Києві перейменують Відео

15:15

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

15:06

Верховна Рада повернула посадки до в'язниці за обман в е-деклараціях Відео

15:01

У Слузі народу анонсували санкційний удар РНБО по режиму Лукашенка Відео

14:56

Автомагістраль-Південь залучила майже 100 дорожників на Велике будівництво однієї з найгірших трас Одещини

14:54

Активність програм для шпигунства і майнінга зростає – дослідження

14:39

У Слузі народу зібралися збільшити пенсійний вік в Україні Відео

14:35

Вчені попереджають: через секс можна заразитися цим шлунковим захворюванням Відео

14:22

Аутизм і СДУГ: названо популярні ліки, які не можна приймати вагітним Відео

14:15

"Різке зростання цін товарів і послуг": податок на Google загрожує українцям неприємними сюрпризами

14:14

Розробники Far Cry 6 відповіли на найпопулярніші питання гравців Відео

14:12

Мішель Андраде зізналася, скільки їй платить Потап за концерти і пісні

Реклама
14:01

Рак простати: як швидкість потоку може вказувати на захворювання Відео

13:51

У Зеленського оголосили нові ініціативи щодо олігархів і попередили про удар Відео

13:46

PS4 рано списувати з рахунків: Sony продовжить випускати ігри на неї Відео

13:40

З'явився список саундтреків до фільму Круелла 2021

13:35

Українцям масово відключають газ без попередження: що відбувається

13:30

Кінофестиваль Молодість - шанс для України розповісти світові про свої національні ідеї, - Халпахчі

13:27

Вчені розповіли, чи можна спати з твариною в одному ліжку Відео

13:14

Анастасія Приходько відверто розповіла про пластичні операції на обличчі

12:58

На Столичному ринку прогриміли вибухи: довелося втрутитися спецназу Фото

12:55

Кінофестиваль "Молодість" піарить Україну у світі - артдиректор

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти