Милованов отримав важливий пост в Укроборонпромі

Тимофія Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому / УНІАН

Оновлена наглядова рада Державного концерну Укроборонпром обрала своїм головою Тимофія Милованова.

Милованов поділився на своїй сторінці у Facebook, що обраний головою наглядової ради Укроборонпрому у вівторок, 1 червня.

Вчора відбулося перше засідання оновленої наглядової ради держконцерну.

Наглядова рада Укроборонпрому може затверджувати стратегії розвитку та напрямків діяльності, а також контролювати виконання завдань, покладених на концерн у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив 82-річного академіка Володимира Горбуліна з посади члена наглядової ради та ввів до цього колегіального органу трьох осіб, зокрема, тодішнього радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Горбулін у грудні минулого року став головою наглядової ради держконцерну.

В Укроборонпромі об'єднані багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості нашої країни, пише Вікіпедія. До складу концерну входять підприємства, які, зокрема, займаються різною технікою, озброєнням, боєприпасами та беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами.

Довідка. Тимофій Милованов народився 18 березня 1975 року в Києві, навчався у столичному природничо-науковому ліцеї №145.

У 1997 року закінчив навчання в Київському політехнічному інституті за спеціальністю менеджмент.

Навчався у Вісконсінському університеті в Медісоні (США) та отримав ступінь магістра економіки та ступінь доктора філософії з економіки. Працював у зарубіжних вишах.

У 2015 році став членом міжнародної академічної ради Київської школи економіки. Пізніше став почесним президентом КШЕ.

У липні 2016 року на п'ятирічний термін призначений Верховною Радою членом ради Національного банку України.

Став першим міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Обіймав посаду з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020-го.

У листопаді 2019-го Милованов зізнався, що курив марихуану.