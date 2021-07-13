Потужні гарантії для Києва відносно газу на 10-15 років: Зеленський поставив умову Заходу щодо СП-2

Україна повинна отримати гарантії газопостачання після запуску СП-2, - Зеленський / УНІАН

Після запуску газопроводу Північний потік-2 Україні повинні бути надані гарантії ефективного газопостачання на 10-15 років. Сьогодні Київ отримує 2 мільярди доларів плати за транзит російського газу до Європи. В України та Німеччини різні погляди на проблему російського трубопроводу, проте всі питання щодо майбутнього СП-2 вирішуватимуться на зустрічі президента США Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на форумі Україна 30. Гуманітарна політика він розповів про те, що Захід повинен забезпечити гарантії "нормального газопостачання" України після запуску Північного потоку-2 на термін від 10 до 15 років. Щороку Київ отримує 2 мільярди доларів плати за транзит газу до Європи.

Підводячи підсумки перемовин з Меркель, він сказав, що у Києва і Берліна різні точки зору на питання реалізації газопроводу Північний потік-2. Однак українська сторона надала достатньо своїх аргументів. При цьому питання газопроводу вирішуватиметься під час зустрічі Байдена і Меркель у Вашингтоні.читайте такожЦіни на газ в Європі б'ють рекорди: Газпром влаштував шантаж і обрубав постачання палива через Україну

"У нас є різні погляди щодо "Північного потоку-2", але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччини. Буде зустріч канцлерки (Ангели Меркель) разом з президентом Байденом і там обговорюватиметься, що несе "Північний потік-2": що він принесе Європі і що принесе Україні, і як гарантувати безпеку, в першу чергу Україні", - підкреслив Володимир Зеленський.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на початку червня під час зустрічі з делегацією США закликав Захід зупинити реалізацію Північного потоку-2. Згідно з офіційною позицією Києва, запуск російського газопроводу несе загрозу національній безпеці держави.

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Кандидат на пост канцлера ФРН, лідер німецької партії Християнсько-Демократичний союз Армін Лашет казав, що якщо Володимир Путін використовуватиме СП-2 в якості зброї проти України, Європа може відключити газопровід.

На думку голови НАК Нафтогаз Юрія Вітренка, Газпром почав шантажувати Захід, вимагаючи запуску Північного потоку-2. Йдеться про те, що росіяни вже суттєво знизили прокачування газу через територію України і фактично поставили Заходу ультиматум.

Колишній міністр закордонних справ, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо за підсумками виборів до німецького парламенту канцлером стане кандидат від Партії зелених, запуск газопроводу Північний потік-2 можуть відкласти на 3-4 роки.