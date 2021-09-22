Потужний Альянс з Україною для захисту Європи або слабкість: Зеленський поставив НАТО перед вибором

НАТО без України буде слабкіше - Зеленський / УНІАН

Сьогодні Україна може спокійно казати про те, що НАТО без такої держави у своєму складі буде слабкішим альянсом. Колективний блок безпеки повинен зробити вибір - або вони хочуть, щоб у них була потужна організація, або вони налаштовані на ведення слабкої оборонної політики. На силу Північноатлантичного альянсу дуже сподівалися невеликі країни, які вступали до блоку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє телеканал Дім, глава держави під час бесіди з журналістами у Нью-Йорку в середу, 22 вересня, розповів про те, що в самому НАТО наразі не все так спокійно. Такий висновок, вважає гарант, можна зробити із ситуації в оборонних договорах з ЄС.

За його словами, сьогодні Україна може сміливо казати про те, що Північноатлантичний альянс буде слабкішим без української держави. У НАТО повинні зробити свій вибір: бути слабшою організацією, або сильнішою вже з Україною. Невеликі країни, вступаючи до Альянсу, вірили, що блок їх захистить.

"Мені здається,що Україна не просто не в глухому куті сьогодні. Я вважаю, що Україна, нарешті, може спокійно казати, що без такої держави як Україна, альянс буде слабшим. І це буде вибір Альянсу - чи хочуть вони мати потужний альянс, щоб захищати країни, особливо - маленькі, які, вступаючи до Північноатлантичного альянсу, дуже вірили в такий захист", - сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна дійсно доклала значних зусиль у розвитку держави і впливає на певні процеси. Далі вибір повинні зробити вже в НАТО.

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"А далі - вибір за Альянсом. Це дуже важливо, що ми дійшли до того рівня, коли і наше суспільство, і наша держава бачать, що ми зробили багато і дійсно на щось впливаємо", - резюмував Зеленський.читайте такожЗеленський розповів, як Байден відреагував на питання про членство України в НАТО

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних перемовин з главою Білого дому Джо Байденом запропонував дорожню карту вступу України до НАТО. На думку Зеленського, план слід прив'язати до конкретних календарних дат.

14 червня відбувся саміт Північноатлантичного альянсу, за підсумками якого в блоці сказали, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Київ отримає план з інтеграції, в організації не пояснили.

Президент США Джо Байден пізніше заявив, що Україна ще не готова до вступу в НАТО. За його словами, причиною тому є високий рівень корупції в країні.

У НАТО також зазначили, що у Альянсу немає конкретних вимог до країн щодо питання надання ПДЧ. Це питання більш політичного, ніж технічного характеру. Київ також повинен враховувати фактор готовності блоку прийняти Україну.