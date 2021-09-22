Мощный Альянс с Украиной для защиты Европы или слабость: Зеленский поставил НАТО перед выбором

НАТО без Украины будет слабее - Зеленский / УНИАН

Сегодня Украина может спокойно говорить о том, что НАТО без такого государства в своем составе будет более слабым альянсом. Коллективный блок безопасности должен сделать выбор – либо они хотят, чтобы у них была мощная организация, либо они настроены на ведение слабой оборонной политики. На силу Североатлантического альянса очень надеялись небольшие страны, которые вступали в блок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает телеканал Дом, глава государства в ходе беседы с журналистами в Нью-Йорке в среду, 22 сентября, рассказал о том, что в самом НАТО сейчас не все так спокойно. Такой вывод, считает гарант, можно сделать из ситуации в оборонных договорах с ЕС.

По его словам, сегодня Украина может смело говорить о том, что Североатлантический альянс будет слабее без украинского государства. В НАТО должны сделать свой выбор: быть более слабой организацией, или более сильной уже с Украиной. Небольшие страны, вступая в Альянс, верили, что блок их защитит.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую ​​защиту", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украине действительно приложила значительные усилия в развитии государства и оказывает влияние на определенные процессы. Далее выбор должны сделать уже в НАТО.

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"А дальше — выбор за Альянсом. Это очень важно, что мы дошли до того уровня, когда и наше общество, и наше государство видят, что мы сделали много и действительно на что-то влияем", — резюмировал Зеленский.Читайте такжеЗеленский рассказал, как Байден отреагировал на вопрос о членстве Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с главой Белого дома Джо Байденом предложил создать дорожную карту вступления Украины в НАТО. По мнению Зеленского, план следует привязать к конкретным календарным датам.

14 июня прошел саммит Североатлантического альянса, по итогам которого в блоке сказали, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киев получит план по интеграции, в организации не объяснили.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. По его словам, причиной тому является высокий уровень коррупции в стране.

В НАТО также отметили, что у Альянса нет конкретных требований к странам по вопросу предоставления ПДЧ. Это вопрос больше политического, нежели технического характера. Киев также должен учитывать фактор готовности блока принять Украину.