"Ми стали ворогами": Зеленський заявив про розрив України з Росією і закликав поважати Київ

Україна і Росія пройшли шлях від дружби до ворожнечі - Зеленський / Фото president.gov.ua

Ставлення України і українського народу до Росії і росіян серйозно змінилося. І якщо раніше мова йшла про друзів і партнерів, то відтепер держави стали ворогувати. Серед росіян є розумні люди, які поважають українську державність і знають, кому належить Крим. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час заходу YES Brainstorming у п'ятницю, 10 вересня, український гарант сказав про те, що україно-російські відносини відтепер слід розглядати в контексті ворожнечі, а не дружби. Інформаційна політика Москви диктує неповагу до суверенітету України, а відносини між державами і народами "зламалися".

"Глибока проблема в тому, що інформаційна політика Росії сьогодні про неповагу до самостійності України. І проблема в цьому не у виборі того чи іншого політтехнолога, який впроваджує цей наратив про "русский мир", а в тому, що ставлення від України, українського народу до росіян після цього зламалося, відносин немає. Якщо я казав про партнерів, друзів, а хто ми тепер? Ми стали ворогами, тобто це інша полиця відносин. Від друзів - до ворогів", - зазначив глава держави.читайте також"Ми про Крим ніколи не забудемо": Україна оголосила Кремлю про умови щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Однак, за словами президента, є і розумні росіяни, які з повагою ставляться до державності України і на 100% поважають країну. Вони знають, кому належить Крим, і розуміють, що Україна – це держава з великою історією.

"Мені здається, що розумних росіян, а вони є такі, не потрібно переконувати, вони точно знають, що є незалежна Україна, вони поважають нашу незалежність. Вони не "щось чули про суверенітет нашої держави", а глибоко в темі, поважають, знають традиції, знають культуру, мистецтво. І у них ставлення до самостійності України стовідсоткове. Вони точно розуміють навіть таке дитяче питання " чий Крим?". Всі розуміють, що це незалежна держава з великою історією", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Заяви Зеленського на форумі YES

Президент Володимир Зеленський не виключив ситуації, за якої відбудеться повномасштабний військовий конфлікт Росії та України. На його думку, якщо така ситуація трапиться, це буде найбільшою помилкою Москви – жодного сусідства України, Росії та Білорусі більше не буде.

Президент Зеленський готовий провести перемовини з главою РФ Путіним. Як стверджує гарант, має відбутися більш продуктивна дискусія, ніж у рамках нормандського формату.

Виступаючи на форумі Ялтинська європейська стратегія, Зеленський сказав, що назва заходу не відповідає реальному стану речей, оскільки Ялта наразі не є Європою і окупована Росією.