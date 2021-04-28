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Коболєв відреагував на звільнення з посади голови Нафтогазу

28 квітня 2021, 15:35
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З посади голови НАК "Нафтогаз" звільнено Андрія Коболєва. Він прокоментував це рішення уряду.

Коболєв
Коболєв прокоментував звільнення з Нафтогазу / УНІАН

У середу, 28 квітня, народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що на засіданні Кабінету Міністрів звільнили голову НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

"Щойно на Кабміні звільнили Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. Нарешті", - заявила депутат у своєму Telegram-каналі.

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Глава "Нафтогазу України" Коболєв після повідомлень про рішення уряду його звільнити розповів на своїй сторінці у Facebook, що дізнався про це з новин, заяви не писав.

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Трохи згодом на сайті Кабміну з’явилося повідомлення, що уряд провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України".

"Під час засідання розглянуто звіт про діяльність державної компанії НАК "Нафтогаз України" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК "Нафтогаз України" у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - сказано у повідомленні.

Відповідно, з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича.

Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

читайте такожНафтогаз оприлюднив річний тариф на газ для населенняКоболєв очолив НАК "Нафтогаз України" у 2014 році, майже відразу після Революції Гідності. Протягом чотирьох років голова правління НАК "Нафтогаз України" отримував багатомільйонні зарплати і премії, не виконуючи при цьому ключових показників ефективності, встановлених в його контракті.

Згідно з умовами контракту, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №681, за умови виконання KPI голові "Нафтогазу" покладається посадовий оклад у розмірі 1,041 млн грн на місяць, плюс щомісячна премія в такому ж розмірі. Таким чином, сумарна заробітна плата Коболєва повинна становити не більш як 2,082 млн грн на місяць або 24,984 млн грн на рік.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв прокоментував ініціативу уряду зобов'язати Укргазвидобування в березні продати природний газ постачальникам газу і виробникам теплової енергії для населення за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Він підкреслив, що нововведення Кабміну поки для нього незрозуміле і виглядає як маніпуляція ринком.

Нафтогаз Андрій Коболєв новини України
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