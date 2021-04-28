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Коболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза

28 апреля 2021, 15:35
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С должности главы НАК "Нафтогаз" уволили Андрея Коболева. Он прокомментировал это решение правительства.

Коболев
Коболев прокомментировал увольнение из Нафтогаза / УНИАН

В среду, 28 апреля, народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что на заседании Кабинета Министров уволили главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК Нафтогаз Украины. Наконец", - заявила депутат в своем Telegram-канале.

Глава "Нафтогаза Украины" Коболев после сообщений о решении правительства его уволить рассказал на своей странице в Facebook, что узнал об этом из новостей, заявления не писал.

Чуть позже на сайте Кабмина появилось сообщение, что правительство провело заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

"Во время заседания рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд прибыли. Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", - сказано в сообщении.

Соответственно, с 28 апреля 2021 прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича.

Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Читайте такжеНафтогаз обнародовал годовой тариф на газ для населенияКоболев возглавил НАК "Нафтогаз Украины" в 2014 году, почти сразу после Революции достоинства. На протяжении четырех лет председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" получал многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей эффективности, установленных в его контракте.

Согласно условиям контракта, утвержденного приказом Минэкономразвития от 13.04.2016 №681, при условии выполнения KPI главе "Нафтогаза" полагается должностной оклад в размере 1,041 млн грн в месяц, плюс ежемесячная премия в таком же размере. Таким образом, суммарная заработная плата Коболева должна составлять не более 2,082 млн грн в месяц или 24,984 млн грн в год.

Напомним, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал инициативу правительства обязать Укргаздобычу в марте продать природный газ поставщикам газа и производителям тепловой энергии для населения по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Он подчеркнул, что нововведение Кабмина пока для него непонятно и выглядит как манипуляция рынком.

Нафтогаз Андрей Коболев новости Украины
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