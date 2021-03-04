Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ

Решение Кабмина выглядит как манипуляция рынком, заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины.
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал инициативу правительства обязать Укргаздобычу в марте продать природный газ поставщикам газа и производителям тепловой энергии для населения по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года до 30 апреля 2022 года.
Как подчеркнул он в эфире на Радио НВ, нововведение Кабмина пока для него непонятно и выглядит как манипуляция рынком.
Коболев о братил внимание на сжатые сроки для выполнения инициативы с 1 апреля и подчекнул, что непонятным остается объем выводимого на рынок газа.
"Я думаю, что останется две-три недели [до 1 апреля], чтобы выполнить какой-то безумный... Но если предлагается вывести на рынок какой-то слишком большой объем (то есть объем, который намного больше, чем тот, который обычно "переваривают" торговцы на этом рынке), то это с большой вероятностью выглядит как манипуляция рынком. Я никого пока ни в чем не обвиняю, но если правильно интерпретирую то, что было сказано, то идея в том, чтобы очень большим объемом попробовать нажать на цену. Если идея такая, то это манипуляция рынком", - заявил глава Нафтогаза.
Коболев добавил, что это непрозрачно и неэффективно. Кроме этого, любая манипуляция порождает риски коррупции, считает он.
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Ранее Кабмин поручил Министерству экономики как акционеру НАК Нафтогаз Украины подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО Укргазвыдобування в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.