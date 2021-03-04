Коболев распек идею Витренко с фиксированной ценой на газ

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал инициативу правительства обязать Укргаздобычу в марте продать природный газ поставщикам газа и производителям тепловой энергии для населения по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Как подчеркнул он в эфире на Радио НВ, нововведение Кабмина пока для него непонятно и выглядит как манипуляция рынком.

Коболев о братил внимание на сжатые сроки для выполнения инициативы с 1 апреля и подчекнул, что непонятным остается объем выводимого на рынок газа.

"Я думаю, что останется две-три недели [до 1 апреля], чтобы выполнить какой-то безумный... Но если предлагается вывести на рынок какой-то слишком большой объем (то есть объем, который намного больше, чем тот, который обычно "переваривают" торговцы на этом рынке), то это с большой вероятностью выглядит как манипуляция рынком. Я никого пока ни в чем не обвиняю, но если правильно интерпретирую то, что было сказано, то идея в том, чтобы очень большим объемом попробовать нажать на цену. Если идея такая, то это манипуляция рынком", - заявил глава Нафтогаза.

Коболев добавил, что это непрозрачно и неэффективно. Кроме этого, любая манипуляция порождает риски коррупции, считает он.

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Ранее Кабмин поручил Министерству экономики как акционеру НАК Нафтогаз Украины подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО Укргазвыдобування в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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