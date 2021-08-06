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НАБУ показало, як суддя Чаус брав хабар

6 серпня 2021, 21:32

Служитель Феміди вимагав відразу всю суму грошей відразу і обіцяв винести "потрібне" рішення.

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Микола Чаус вимагав всю суму хабаря відразу / УНІАН

Національне антикорупційне бюро розсекретило деяку частину матеріалів розслідування у справі екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, який прославився "отриманням хабаря в 150 тисяч доларів". Відповідне відео з'явилося на сайті НАБУ у п'ятницю, 6 серпня.

Зазначається, що слідство відкрило матеріали справи для ознайомлення стороні захисту перед тим, як направити до суду обвинувальний акт.

Дії судді-хабарника кваліфікували як "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднану з вимаганням".

Правоохоронцям вдалося зняти розмову заявниці з Чаусом. На кадрах відео фігурують три людини: заявник у справі про хабар, особа, яка співпрацює зі слідством, і сам Микола Чаус.

В ході бесіди вони обговорюють винесення рішення на користь жінки і сам хабар. Крім цього, видно, як суддя просить жінку не говорити суму вголос, а пропозицію "грошової винагороди" просить написати.

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Тим часом, жінка побоювалася, що віддавши кошти, не отримає потрібне їй рішення і пропонувала віддати решту хабаря вже після винесення рішення суду. Однак Чаус на такий варіант не погодився і вимагав все відразу.

На відео записані і розмови скандального судді з чоловіком, який раніше все розповів слідству. У бесіді з ним Чаус згадав, що під нього "копають" копи на предмет хабарництва.

Додамо, Чауса викликали на допит в НАБУ 5 і 6 серпня. Але від свідчення надавати він відмовився.

Нагадаємо, суддя Чаус з'явився минулого тижня у Вінницькій області. Він прийшов до місцевої влади в одних тільки трусах і заявив про своє викрадення. Дружина судді-хабарника свого чоловіка впізнала, але підкреслила, що він сильно посивів. Після цього, Чауса забрала СБУ, але за нею слідом пішло НАБУ, яке вимагало передати суддю їм. В результаті між силовиками виникла гонитва, під час якої сталася ДТП за участю мотоцикліста. Пізніше в НАБУ заявили, що вони все-таки відібрали Чауса у СБУ і екс-суддя у них. Через кілька днів його відправили під домашній арешт.

взятки Микола Чаус суд
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