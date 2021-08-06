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НАБУ показало, как судья Чаус брал взятку

6 августа 2021, 21:32

Служитель Фемиды требовал сразу всю сумму денег сразу и обещал вынести "нужное" решение.

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Николай Чаус требовал всю сумму взятки сразу / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро рассекретило некоторую часть материалов расследования по делу экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который прославился "получением взятки в 150 тысяч долларов". Соответствующее видео появилось на сайте НАБУ в пятницу, 6 августа.

Отмечается, что следствие открыло материалы дела для ознакомления стороне защиты перед тем, как направить в суд обвинительный акт.

Действия судьи-взяточника квалифицировали как "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством".

Правоохранителям удалось снять разговор заявительницы с Чаусом. На кадрах видео фигурируют три человека: заявитель по делу о взятке, лицо, которое сотрудничает со следствием и сам Николай Чаус.

В ходе беседы они обсуждают вынесения решение в пользу женщины и саму взятку. Кроме этого, видно, как судья просит женщину не говорить сумму вслух, а предложение "денежного вознаграждения" просит написать.

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Между тем, женщина опасалась, что отдав средства, не получить нужное ей решение и предлагала отдать остальную часть взятки уже после вынесения решения суда. Однако Чаус на такой вариант не согласился и требовал все сразу.

На видео записаны и разговоры скандального судьи с мужчиной, который ранее все рассказал следствию. В беседе с ним Чаус упомянул, что под него "копают" копы на предмет взяточничества.

Добавим, Чауса вызывали на допрос в НАБУ 5 и 6 августа. Но от дачи показаний он отказался.

Напомним, судья Чаус объявился на прошлой неделе в Винницкой области. Он пришел к местным властям в одних только трусах и заявил о своем похищении. Супруга судьи-взяточника своего мужа узнала, но подчеркнула, что он сильно поседел. После этого, Чауса забрала СБУ, но за ней вслед пошло НАБУ, требовавшее передать судью им. В результате между силовиками возникла погоня, во время которой случилось ДТП с участием мотоциклиста. Позже в НАБУ заявили, что они все-таки отобрали Чауса у СБУ и экс-судья у них. Спустя несколько дней его отправили под домашний арест.

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