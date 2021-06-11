Навальний, вбивства та війна: "нова форма" збірної РФ із "гріхами" Путіна

У мережі придумали "нову форму" для збірної РФ / Facebook Геннадій Курочка

Користувачі Мережі й досі активно обговорюють гучний скандал, який спалахнув через форму збірної України на Євро-2020.

Після того, як УЄФА заборонив гасло "Героям слава" на екіпіровці "синьо-жовтих" користувачі Інтернету вибухнули гнівом на адресу футбольної організації, яка зобов'язала українське прибрати патріотичне гасло у відповідь на запит з боку російського футбольного союзу (РФС).

Також у Мережі фантазують, як має виглядати форма збірної Росії на турнірі. Громадський діяч Геннадій Курочка опублікував у себе в Facebook фото з варіантами для команди РФ.

Зокрема, на футболках він пропонує розмістити написи "Росія Путіна", "війна проти України від 2014, "війна в Сирії від 2015", "війна проти Грузії 2008", "MH17 Shot Down "(збитий російськими літак Boeing 777 у Донецькій області) або згадка про вбивства Сергія Магнітського та Бориса Нємцова, отруєння Сергія Литвиненка, отруєння і ув'язнення Олексія Навального, отруєння Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, допінговий скандал на Олімпійських іграх, кібертероризм.

"Накидав кілька ідей, як виглядала б мати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021", - написав Курочка над фотографіями.

Користувачі оцінили запропоновані варіанти форми російської збірної в коментарях:

"Дуже влучно", "літак з польським урядом можна ще додати" (авіакатастрофа під Смоленськом, де загинув президент Польщі Лех Качинський - прим.), "І це ще не все", - поділилися думками фоловери.

Як повідомляли в ЗМІ, Російська футбольна влада розглядала можливість відмови збірної Росії від участі в Євро-2020 через інцидент з Україною.

Однак 10 червня, після того як Росія офіційно поскаржилася на форму України, в УЄФА заборонили українській команді виходити у формі з гаслом "Героям Слава".

11 червня гасло "Слава Україні-Героям слава", а також карта України з тризубом у центрі, за рішенням Української Асоціації футболу стали офіційними футбольними символами країни.

Примітно, Україна може вийти у футболках з Кримом і "Слава Україні-Героям слава" на матч, який відбудеться в Санкт-Петербурзі. Для цього українській збірній потрібно пробитися до чвертьфіналу турніру.