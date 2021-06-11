Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина

В Сети придумали "новую форму" для сборной РФ / Facebook Геннадий Курочка

Пользователи Сети до сих пор активно обсуждают нашумевший скандал, который вспыхнул из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

После того, как УЕФА запретил лозунг "Героям слава" на экипировке "сине-желтых" пользователи Интернета взорвались гневом в адрес футбольной организации, которая обязала украинский убрать патриотический лозунг в ответ на запрос со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Также в Сети фантазируют, как должна была иметь форма сборной России на турнире. Общественный деятель Геннадий Курочка опубликовал у себя в Facebook фото с вариантами для команды РФ.

В частности, на футболках он предлагает разместить надписи "Россия Путина", "Война против Украины от 2014, "Война в Сирии от 2015 "," Война против Грузии 2008", "MH17 Shot Down "(сбит русскими самолет Boeing 777 в Донецкой области) или упоминание об убийствах Сергея Магнитского и Бориса Немцова, отравления Сергея Литвиненко, отравления и заключения Алексея Навального, отравления Сергея Скрипача и его дочери Юлии, допинговый скандал на Олимпийских играх, кибертерроризм.

"Набросал несколько идей, как выглядела бы иметь футбольная форма сборной России на Евро-2021", - написал Курочка над фотографиями.

Пользователи оценили предложенные варианты формы российской сборной в комментариях:

"Очень метко", "Самолет с польским правительством можно еще добавить" (авиакатастрофа под Смоленском, где погиб президент Польши Лех Качиньский - прим.), "И это еще не все", - поделились мыслями фоловеры.

Как сообщали в СМИ, российские футбольные власти рассматривали возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020 из-за инцидента с Украиной.

Однако 10 июня, после того как Россия официально пожаловалась на форму Украины, в УЕФА запретили украинской команде выходить в форме с лозунгом "Героям Слава".

11 июня лозунг "Слава Украине – Героям слава", а также карта Украины с трезубцем в центре, по решению Украинской ассоциации футбола стали официальными футбольными символами страны.

Примечательно, Украина может выйти в футболках с Крымом и "Слава Украине – Героям слава" на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге. Для этого украинской сборной нужно пробиться в четвертьфинал турнира.