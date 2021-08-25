Ніцой про "монстра-Путіна": чому не можна знищити цього "карлика"

Ніцой відверто висловилася про Путіна / УНІАН

Письменниця Лариса Ніцой під час чату на Главреді розповіла, чи вирішаться проблеми з Росією після відходу від влади чинного президента Володимира Путіна, або росіяни прагнутимуть зберегти цей фундамент.

"Я задавалася питанням, невже спецпизначенці світу не можуть прибрати цього монстра, невже у нього така потужна охорона, а московські спецслужби такі сильні, що не можна дістатися до того карлика і знищити його", - сказала Лариса Ніцой.

Також вона висловила думку про те, що замість Путіна до влади в Росії прийде "новий карлик".

"А потім зрозуміла, що це можливо, але нічого не дасть. Московитський народ просто породить нового карлика. Цей вже хоча б вивчений, і можна хоч трохи спрогнозувати його поведінку. А якщо з'явиться новий, доведеться все вивчати заново. Путін - це породження і продовження російського народу", - зазначила письменниця.

Також Лариса Ніцой відповіла на слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав росіян і українців " одним народом".

"Я з цим не згодна. Путін вибудував промову, з якої взята фраза про "один народ", на московитських міфах, на їх сфабрикованій історії", - прокоментувала письменниця.