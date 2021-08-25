Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

Ницой откровенно высказалась о Путине / УНИАН

Писательница Лариса Ницой во время чата на Главреде рассказала, решатся ли проблемы с Россией после ухода от власти нынешнего президента Владимира Путина, или россияне будут стремиться сохранить этот фундамент.

"Я задавалась вопросом, неужели спецслужбы мира не могут убрать этого монстра, неужели у него такая мощная охрана, а московские спецслужбы такие сильные, что нельзя добраться до того карлика и уничтожить его", - сказала Лариса Ницой.

Также она высказала мнение о том, что вместо Путина ко власти в России придет "новый карлик".

"А потом поняла, что это возможно, но ничего не даст. Московитский народ просто породит нового карлика. Этот уже хотя бы изучен, и можно хоть немного спрогнозировать его поведение. А если появится новый, придется все изучать заново. Путин – это порождение и продолжение российского народа", - отметила писательница.

Также Лариса Ницой ответила на слова президента России Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев "одним народом".

"Я с этим не согласна. Путин выстроил речь, из которой взята фраза об "одном народе", на московитских мифах, на их сфабрикованной истории", - прокомментировала писательница.