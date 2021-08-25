УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

25 августа 2021, 20:19

Писательница высказалась о том, решатся ли проблемы с Россией после ухода от власти нынешнего президента.

Ницой
Ницой откровенно высказалась о Путине / УНИАН

Писательница Лариса Ницой во время чата на Главреде рассказала, решатся ли проблемы с Россией после ухода от власти нынешнего президента Владимира Путина, или россияне будут стремиться сохранить этот фундамент.

"Я задавалась вопросом, неужели спецслужбы мира не могут убрать этого монстра, неужели у него такая мощная охрана, а московские спецслужбы такие сильные, что нельзя добраться до того карлика и уничтожить его", - сказала Лариса Ницой.

Также она высказала мнение о том, что вместо Путина ко власти в России придет "новый карлик".

"А потом поняла, что это возможно, но ничего не даст. Московитский народ просто породит нового карлика. Этот уже хотя бы изучен, и можно хоть немного спрогнозировать его поведение. А если появится новый, придется все изучать заново. Путин – это порождение и продолжение российского народа", - отметила писательница.

Также Лариса Ницой ответила на слова президента России Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев "одним народом".

"Я с этим не согласна. Путин выстроил речь, из которой взята фраза об "одном народе", на московитских мифах, на их сфабрикованной истории", - прокомментировала писательница.

viber
Владимир Путин Лариса Ницой новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Парад на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляцияПарад на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателейГороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей О яйцах Меркель. У бабушки они естьО яйцах Меркель. У бабушки они есть Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правдыПроисхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфрендаМадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда

Последние новости

20:19

Ницой о "монстре-Путине": почему нельзя уничтожить этого "карлика"

19:58

Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

19:34

"Слава Украине" и гимн: украинцы отмечали День независимости на борту самолета

19:33

Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии Видео

19:20

Девочка, которая растрогала песней Зеленского до слез: стало известно, кто эта маленькая звезда Видео

Реклама
19:06

"Огромная трагедия": Меркель раскритиковала реакцию мира на события в Афганистане

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной мнение

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

16:53

На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - реакция украинцев Видео

Реклама
16:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

16:29

Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание" Видео

16:27

"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ" Видео

16:23

Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление Видео

16:21

Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Видео

16:09

Алена Мозговая подхватила опасное заболевание и озвучила диагноз

16:00

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

15:55

Почему подорожали подсолнечное масло, сахар и другие продукты - ответ экспертов

15:44

Традиционное угощение на Ореховый Спас-2021: невероятно вкусный рецепт Видео

15:43

Ученые заявили, что с приходом Дельта-штамма эффективность РНК-вакцин против COVID-19 снизилась Видео

15:36

Эксперты прогнозируют смену тренда высоких цен на сырье

15:36

Эксперты рассказали, как наращивание экспортных рынков влияет на Украину

15:19

Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

15:13

"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

14:58

Ветеринар с зеленкой: всплыли новые факты о студенте, напавшем на Порошенко Видео

14:55

Неадекват сбросил свою девушку с 7-го этажа: она разбилась, а он хотел сбежать Видео

14:45

Лариса Ницой: Когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была

14:43

Новая песня Стоїть гора високая от Дзидзьо попала в тренды Ютуба Видео

14:41

Пандемия спровоцировала рост цены на нефть в 3 раза, а стоимость газа стала рекордной

14:39

Налетит ураган: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

Реклама
14:31

Мировые цены на сахар, растительные масла и зерновые побили рекорд десятилетия

14:00

Сердечный приступ: кардиологи предупреждают о трех типах продуктов питания, которые уменьшают риск Видео

13:46

Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото" Видео

13:36

На заседании ТКГ случился скандал: Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Видео

13:33

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:32

Скандал в Киеве: 12-летние подростки сожгли флаг Украины в День независимости Видео

13:20

"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детей

13:05

В моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет Видео

12:59

"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой Видео

12:46

Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять