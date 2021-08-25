"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ"

Лариса Ницой проехалась по словам Путина об "одном народе"/ Главред

На сайте Главред состоялся чат с писательницей, педагогом, общественным деятелем Ларисой Ницой. Общаясь с читателями, Ницой ответила на их вопросы. В частности на слова президента России Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев "одним народом".

"Я с этим не согласна. Путин выстроил речь, из которой взята фраза об "одном народе", на московитских мифах, на их сфабрикованной истории", - прокомментировала писательница.

По ее словам, московиты сфабриковали историю и навязали ее нам. Более того, они и дальше продолжают это делать, строя свою политику на подобных мифах.

"Мы уже знаем, что украинцы и русские - это разные народы, их происхождение - разное", - подчеркнула Ницой.

Она считает, что русские не могут строить свою политику без мифа о "едином народе". В таком случае раскрывается тайна, что они - пустое место.

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Украинцы, по словам писательницы, стоят на фундаменте древней нации с древним корнями, культурными пластами, традициями и героями. К такому же фундаменту стремится и Московия. Поэтому, если Украине удастся развеять эти мифы, то под Россией останется пропасть.

"Нам меньше нужно смотреть на Путина, потому что скоро мы станем сильным народом и по всему миру будет звучать украинский язык. Уже даже Путин на украинском заговорил... Украинский язык еще будет господствовать", - заключила Ницой.

Напомним, президент России Владимир Путин написал статью об Украине, которую анонсировал 30 июня. Он сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации.