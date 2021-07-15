"Жодних рішень без України": Зеленський зробив попередження Байдену і Меркель

Зеленський вірить, що Байден і Меркель не домовлятимуться про Україну без Києва / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, яка відбудеться в четвер, 15 липня, попередив сторони перемовного процесу про те, що Київ не сприймає будь-яких домовленостей без участі української влади. Він вважає, що американо-німецькі перемовини можуть вплинути на майбутнє Європи.

У своєму Twitter-акаунті український гарант написав, що питання цінностей, принципів і безпеки не можна ставить на шкоду економічним інтересам. Зустріч Байдена і Меркель, на його думку, може вплинути на майбутнє європейського континенту.

Також він вірить, що лідери США і Німеччини під час перемовин у Вашингтоні не прийматимуть будь-яких рішень, пов'язаних з Україною, без участі офіційного Києва.

"Вірю, що наші партнери Німеччина і США спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення щодо України без України", - підкреслив Володимир Зеленський.читайте такожБайден оголосив Зеленському про підтримку України на зустрічі з Путіним і покликав його до Вашингтона

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що на зустрічі президента США Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель вирішуватиметься питання майбутнього російського газопроводу Північний потік-2. Україна наполягає на тому, що оптимальною умовою запуску СП-2 для Києва стане забезпечення газопостачання української держави на 10-15 років.