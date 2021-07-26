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"Голодні українці-жебраки": Ківа влаштував істерику на росТБ та накинувся на США

26 липня 2021, 19:01

Нардеп від ОПЗЖ у всьому звинуватив українську владу, а також США, які нібито нав'язали політику знищення економіки України.

Ківа
Ківа знову відзначився скандальною заявою / УНІАН

Нардеп Ілля Ківа знову відзначився скандальною заявою - цього разу народний обранець від ОПЗЖ заявив про те, що жителі України "жебраки, голодні, і в усьому винна Америка".

"Люди жебраки, голодні. Люди безробітні, і в принципі, далі можливості жити в Україні немає. І це об'єктивна реальність"- заявив нардеп у студії пропагандистської програми Час покаже на прокремлівському Першому каналі.

Нардеп від ОПЗЖ у всьому він звинуватив українську владу, а також США, які нібито нав'язали політику знищення економіки України.

"Захід нас фактично знищив як державу, і знищив економіку", - заявив Ківа.

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Він також звинуватив англосаксів у знищенні слов'ян, і підкреслив, що білоруси, росіяни і українці - це один народ.

Нагадаємо, 17 червня Ілля Ківа та Микола Тищенко побилися в Раді. У Мережі з'явилося фото, на якому видно, що Тищенко вкусив опонента зубами за комір сорочки.

Бійка між нардепами сталася на аседании парламенту під час масової бійки. Бійка сталася після того, як " слуга народу" Микита Потураєв заявив, що в Україні епоха бідності закінчиться після розстрілу ОПЗЖ.

Ківа раніше не раз потрапляв у пікантні ситуації. Одна з найпікантніших ситуацій сталася на початку жовтня 2019 року. Тоді в мережі з'явилося відео, на якому відображено, як нардеп після листування з моделлю з Одеси активно терти штани в області ширінки. Нардепу тоді приписали "рукоблудство".

новини США скандал Ілля Кива новини України ОПЗЖ
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