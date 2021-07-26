"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США

Кива вновь отличился скандальным заявлением / УНИАН

Нардеп Илья Кива вновь отличился скандальным заявлением - на сей раз народный избранник от ОПЗЖ заявил о том, что жители Украины "нищие, голодные, и во всем виновата Америка".

"Люди нищие, голодные. Люди безработные, и в принципе, дальше возможности жить в Украине нет. И это объективная реальность"- заявил нардеп в студии пропагандистской программы Время покажет на прокремлевском Первом канале.

Нардеп от ОПЗЖ во всем он обвинил украинскую власть, а также США, которые якобы навязали политику уничтожения экономики Украины.

"Запад нас фактически уничтожил как государство, и уничтожил экономику", - заявил Кива.

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Он также обвинил англосаксов в уничтожении славян, и подчеркнул, что белорусы, россияне и украинцы - это один народ.

Напомним, 17 июня Илья Кива и Николай Тищенко подрались в Раде. В Сети появилось фото, на котором видно, что Тищенко укусил оппонента зубами за воротник рубашки.

Драка между нардепами произошла на аседании парламента во время массовой потасовки. Потасовка произошла после того, как "слуга народа" Никита Потураев заявил, что в Украине эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

Кива ранее не раз попадал в пикантные ситуации. Одна из самых пикантных ситуаций произошла в начале октября 2019 года. Тогда в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как нардеп после переписки с моделью из Одессы активно тер рукой штаны в области ширинки. Нардепу тогда приписали "рукоблудство".