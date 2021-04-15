Новоспечені татусі отримали нову можливість для догляду за дитиною

Рада ввела декретну відпустку для батьків / 1zoom.ru

В Україні ввели декретну відпустку для чоловіків - Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №3695 про забезпеченні рівних можливостей матері й батька по догляду за дитиною.

"За" проголосували 269 парламентаріїв.

Цей закон пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

Зараз же декретом батько може скористатися тільки у разі, якщо матір дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час в лікарні.

Крім того, роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

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Відповідно до закону, працівник має повідомити роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.

Запроваджується і новий вид відпустки - "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Ним зможе скористатися:

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини в разі, якщо він не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом;

бабуся або дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, котрі фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є самотньою матір'ю (батьком).

Крім того, батькові дитини разом з матір'ю дають право скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.

Виплати на дітей - про що повідомлялося раніше: