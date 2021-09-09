Новий візит Зеленського до США під питанням: у МЗС назвали сценарій для Києва

Зеленський може виступити на Генасамблеї ООН у дистанційному форматі - Кулеба / Фото president.gov.ua

Наразі у Києві ще не прийняли чіткого рішення про те, чи відправиться президент Володимир Зеленський у США для участі у заходах Генеральної асамблеї ООН. Кожен візит глави держави повинен бути результативним, а формат участі у заході може передбачати і виступ через відеозв'язок. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Можливість такого візиту наразі опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн", - сказав дипломат під час свого брифінгу у четвер, 9 вересня.

За його словами, кожен візит українського гаранта повинен бути ефективним і результативним. Тому рішення про поїздку Зеленського до Нью-Йорку поки що опрацьовується.читайте такожВізит до США став перемогою України: Кулеба розкрив деталі зустрічі Зеленського та Байдена

"Тому ми ухвалимо рішення про те, чи буде це візит фізичним, або це буде онлайн-участь президента в Генеральній асамблеї ООН", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Сергій Нікіфоров розповів про те, що на Банковій йде підготовка до нового візиту Володимира Зеленського до США з метою його участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Про програму візиту наразі нічого невідомо.

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Зустріч Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня під час свого візиту до США у Вашингтоні провів перемовини з главою Білого дому Джо Байденом. Як заявив гарант, відбулися ефективні переговори, а у адміністрації Штатів немає жодного негативу по відношенню до Банкової. За підсумками зустрічі буде підписано близько 20 двосторонніх угод.

Перед початком дискусії Зеленський і Байден виступили з короткими заявами для журналістів. Однак за підсумками перемовин не було спільного брифінгу лідерів двох держав.

Офіційні Київ і Вашингтон пізніше опублікували спільну заяву, згідно з якою країни мають намір продовжувати співпрацю в певних напрямках. Україна і США працюватимуть над притягненням Росії до відповідальності за агресію щодо української держави, підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу, військовою допомогою Києву та реформами.