Новый визит Зеленского в США под вопросом: в МИД назвали сценарий для Киева

Зеленский может выступить на Генассамблее ООН в дистанционном формате - Кулеба / Фото president.gov.ua

На данный момент в Киеве еще не приняли четкого решения о том, отправится ли президент Владимир Зеленский в США для участия в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН. Каждый визит главы государства должен быть результативным, а формат участия в мероприятии может предусматривать и выступление по видеосвязи. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Возможность такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также выступить онлайн", - сказал дипломат в ходе своего брифинга в четверг, 9 сентября.

По его словам, каждый визит украинского гаранта должен быть эффективным и результативным. Поэтому решение о поездке Зеленского в Нью-Йорк пока прорабатывается.Читайте такжеВизит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена

"Поэтому мы примем решение о том, будет ли это визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал о том, что на Банковой идет подготовка к новому визиту Владимира Зеленского в США с целью его участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. О программе визита пока ничего неизвестно.

Реклама

Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в ходе своего визита в США в Вашингтоне провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Как заявил гарант, состоялись эффективные переговоры, а у администрации Штатов нет какого-либо негатива по отношению к Банковой. По итогам встречи будет подписано около 20 двухсторонних соглашений.

Перед началом дискуссии Зеленский и Байден выступили с короткими заявлениями для журналистов. Однако по итогам переговоров не было совместного брифинга лидеров двух государств.

Официальные Киев и Вашингтон позже опубликовали совместное заявление, согласно которому страны намерены продолжать сотрудничество в определенных направлениях. Украина и США будут работать над привлечением России к ответственности за агрессию в отношении украинского государства, поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс, военной помощью Киеву и реформами.