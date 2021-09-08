Зеленский снова посетит США в этом году: в чем причина

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил подробности / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен вновь посетить США в этом году. Следующая его поездка может состояться в конце сентября во время общих дебатов и заседание высокого уровня на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Действительно готовим визит президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позже", — заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров комментарии " Укринформу ".

Читайте такжеВстреча Зеленского и Байдена: эксперт назвал плюсы и минусы саммитаСтоит отметить, что общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября 2021 года.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в рамках своего визита в Вашингтон провел переговоры с американским главой государства Джо Байденом. По итогам встречи будет подписано около 20 соглашений.

Также Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.