"Зрада" или капитуляция: эксперт назвал риски встречи Зеленского и Путина

Встреча Зеленского и Путина вряд ли состоится, считает Андрей Золотарев / УНИАН

Ситуация на Донбассе скорее всего движется к замораживанию конфликта. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, если встреча президентов Украины и России все же состоится, то Владимир Путин явно будет настаивать на выполнении политической части Минских соглашений.

"Выдвигается условие, которое сразу же ставит Зеленского в не очень удобное положение, когда принять это приглашение - значит быть обвиненным в очередной "зраде", - отметил политолог.

"Но тот момент, когда Зеленский мог пойти на выполнение "формулы Штайнмайера" уже упущен - это нужно было делать, когда его рейтинг доверия был более 50%, так как тогда это был тот уровень лидерства, который позволял идти на подобные шаги. Но сейчас это может привести к острейшему внутриполитическому кризису в Украине", - сказал он.

Золотарев добавил, что главная цель России - показать, что проблема мира на Донбассе не в Москве, а в Киеве, то есть якобы это именно он не хочет договариваться.

Реклама

"Независимо от того, состоится ли встреча с Путиным, для Зеленского вся эта ситуация может стать еще одним источником проблем в Украине. Потому что одна часть будет говорить своим избирателям о том, что Зеленский обещал мир и предал, а другая будет настаивать на том, что в окружении Зеленского засели агенты Кремля, которые готовят капитуляцию. И вот между этими красными линиями Зеленскому придется метаться", - отметил Золотарев и предположил, что встреча Зеленсого и Путина вряд ли состоится.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.