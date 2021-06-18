"Окупанти не знають, що робити": у Зеленського оголосили про "вирішення" проблеми з водою у Криму

Наразі у Криму занадто багато води - Данилов / УНІАН

У окупованому Росією Криму одномоментно сталася ситуація, коли води стало навіть більше, ніж потрібно півострову. Ситуація в українських містах - Керчі та Ялті - залишає бажати кращого. При цьому материкова Україна може зіткнутися з проблемами глобальної зміни клімату. Держава вже працює над тим, щоб запобігти такому удару. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Кримський півострів дуже багато часу просив води — і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація. Господь Бог занадто багато їм дав води відразу", - сказав Данилов під час свого брифінгу.

Також він додав, що материкова Україна може зіткнутися з серйозними проблемами, пов'язаними з глобальною зміною кліматичних умов. РНБО проводить роботу над запобіганням подібним загрозам.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

"Найцікавіше питання, Чи може РНБО впливати на погоду. На жаль, ні. Нам дуже хотілося б впливати на все, але у нас є свої повноваження і ми обмежені законом і Конституцією України. На погоду і на клімат ми впливати не можемо", - підкреслив Олексій Данилов.

Паводки у Криму

У захопленому Росією Криму оголошено режим надзвичайної ситуації. Унаслідок тривалих злив на півострові сталася повінь. Найбільше постраждали Ялта і Керч, де за 24 години випало дві норми місячних опадів.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та міські лікарні. Під водою опинилася частина траси Таврида.

У Ялті вийшла з берегів річка Водоспадна, що підтоплює територію Крименерго.