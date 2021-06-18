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"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

18 июня 2021, 21:52
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СНБО пытается предотвратить климатический удар по Украине, сказал Алексей Данилов.

Данилов
Теперь в Крыму слишком много воды - Данилов / УНИАН

В оккупированном Россией Крыму в один момент произошла ситуация, когда воды стало даже больше, чем нужно полуострову. Ситуация в украинских городах – Керчи и Ялте – оставляет желать лучшего. При этом материковая Украина может столкнуться с проблемами глобального изменения климата. Государство уже работает над тем, чтобы предотвратить такой удар. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды — и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", - сказал Данилов в ходе своего брифинга.

Также он добавил, что материковая Украина может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с глобальным изменением климатических условий. СНБО проводит работу над предотвращением подобного рода угроз.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

"Самый интересный вопрос, может ли СНБО влиять на погоду. Увы, нет. Нам очень хотелось бы влиять на все, но у нас есть свои полномочия и мы ограничены законом и Конституцией Украины. На погоду и на климат мы влиять не можем", - подчеркнул Алексей Данилов.

Паводки в Крыму

В захваченном Россией Крыму объявлен режим чрезвычайно ситуации. По причине длительных ливней на полуострове произошло наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь, где за 24 часа выпало две нормы месячных осадков.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

В Ялте вышла из берегов река Водопадная, подтапливающая территорию Крымэнерго.

СНБО новости Украины новости Крыма Алексей Данилов
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