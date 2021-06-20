Особливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод

Росією керують імперські амбіції, тому переконувати у зміні Мінських угод треба Захід - Тетяна Іванова / УНІАН

Для того, щоб сторонам вдалося досягти прогресу у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі, слід внести суттєві зміни до Мінських угод. Наразі домовленості не передбачають компонент безпеки для виконання багатьох пунктів угод. Україна повинна пояснити Заходу, що вимоги про особливий статус ОРДЛО і зміни до Конституції втратили актуальність, тому що Київ провів реформу децентралізації. Про це заявила учасниця ТКГ Тетяна Іванова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що українська держава повинна працювати з Мінськими угодами, які були підписані в складних умовах. Однак допоки, доки в домовленості не будуть внесені суттєві зміни, не можна домогтися прогресу у перемовинах щодо Донбасу.

"Дійсно, Мінські угоди недосконалі. Вони підписувалися в тих умовах, в яких підписувалися. Навряд чи в тих умовах було можливо підписати інше. Але ми повинні працювати з тим, що є. Абсолютно вірно сказав перший президент України, що допоки не будуть внесені корінні зміни до угод, ми не зможемо просуватися, оскільки в Мінських угодах не гарантована складова безпеки для виконання багатьох пунктів. І допоки не будуть внесені такі зміни, щоб можна було гарантувати безпеку виконання інших пунктів Мінських угод, за ними не можна просунутися", - вважає Іванова.

Крім того, за її словами, Київ повинен пояснити Заходу, що вимоги про особливий статус Донбасу і зміни до Конституції вже не актуальні. Вже після підписання угод Україна провела реформу децентралізації, після чого місцева влада отримала значні повноваження. Тому, старі вимоги, враховуючи нові реалії, треба переглянути.читайте такожКонфлікт на Донбасі втратив сенс для Росії: політик розкрив підсумки зустрічі Байдена і Путіна

"Треба доносити до наших міжнародних партнерів, що коли підписувалися Мінські угоди, у нас ще не пройшла реформа децентралізації, на той момент місцева влада не мала стільки повноважень, у нас не було місцевих громад, які зараз мають великий обсяг повноважень, більше, ніж районні та обласні ради. Наразі вимоги змін до Конституції про якісь там особливі статуси, враховуючи те, що у нас пройшла децентралізація, повинні бути переглянуті. Але Росії це не цікаво, у них імперські інтереси, тому вони навіть не розглядають ці питання. Але це важливо доносити до міжнародного співтовариства", - підкреслила Тетяна Іванова.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні під час пресконференції зробив заяву про те, що Офіс глави держави вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати буде складно. Однак Київ готовий докласти для цього максимальних зусиль у тому випадку, якщо такі перемовини призведуть до прогресу у вирішенні російсько-українського конфлікту.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що Путін готовий до перемовин із Зеленським. Однак наразі немає прогресу в домовленостях щодо цього питання.

Глава делегації України в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук вважає, що сторони повинні провести ревізію Мінських угод. Їх потрібно переглянути таким чином, щоб вони були вигідні Києву.