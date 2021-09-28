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Перемовини з Меркель - шанс для України: Кулеба чекає на підтримку Німеччини щодо Донбасу

28 вересня 2021, 17:08

Новий уряд ФРН не працюватиме проти України, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Домовленості в нормандському форматі за участі Меркель дістануться у спадок новому уряду Німеччини - Кулеба / УНІАН

Участь канцлерки ФРН Ангели Меркель у саміті лідерів країн нормандського формату щодо Донбасу означатиме, що рішення і зобов'язання, які сторони затвердять за підсумками перемовин, стануть актуальними і для нового німецького уряду, оскільки у Берліна спадкова зовнішня політика. Новий Кабмін Німеччини не працюватиме проти українських інтересів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо саміт "нормандський" відбудеться за участю пані Меркель, то ті рішення, зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - сказав він під час свого брифінгу для журналістів у вівторок, 28 вересня.читайте такожРосія визнає "ЛДНР" і готує сценарій Абхазії: дипломат розкрив плани Москви щодо Донбасу

Крім того, він очікує, що новий уряд Німеччини не виступатиме проти України. Кандидатури на пост нового канцлера – голова партії СДПН Олаф Шольц і лідер ХДС/ХСС Армін Лашет – не викликають питань в України. Важливим є те, чи будуть представлені в коаліції ліберали і Партія зелених.

"Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським, він, перш за все, займатиметься внутрішньонімецькими питаннями. І пан Шольц, і пан Лаше нам зрозумілі. Але найважливіше тут - якою буде коаліційна угода з лібералами і "зеленими". Якщо це буде коаліція ліберали плюс "зелені" і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово, якихось різких змін я не очікую", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Зустріч у нормандському форматі за участю Меркель

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 27 вересня заявив, що Україна пропонує провести саміт лідерів нормандської четвірки вже найближчим часом. Причому Київ наполягає на тому, щоб зустріч відбулася до завершення каденції Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що перемовини щодо зустрічі на вищому політичному рівні в нормандському форматі тривають, проте прогресу не спостерігається. У Кремлі згодні на зустріч за участю Меркель, однак вважають, що саміт з чинною канцлеркою ФРН може вже не відбутися, тому що Київ, мовляв, не виконує домовленостей щодо Донбасу. Щоб провести зустріч раніше, Україна повинна погодитися на російські умови щодо "Мінську".

Колишній міністр закордонних справ, український дипломат Павло Клімкін вважає, що Україна планує ппідключити Ангелу Меркель до нового перемовного формату щодо Донбасу в якості посередника на перемовинах з главою РФ Володимиром Путіним.

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МЗС України нормандський формат Ангела Меркель Дмитро Кулеба новини України
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