Переговоры с Меркель – шанс для Украины: Кулеба ждет поддержки Германии по Донбассу

Договоренности в нормандском формате при Меркель достанутся в наследство новому правительству Германии - Кулеба / УНИАН

Участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель в саммите лидеров стран нормандского формата по Донбассу будет означать, что решения и обязательства, которые стороны утвердят по итогам переговоров, станут актуальными и для нового немецкого правительства, поскольку у Берлина наследственная внешняя политика. Новый Кабмин Германии не будет работать против украинских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - сказал он в ходе своего брифинга для журналистов во вторник, 28 сентября.Читайте такжеРоссия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

Кроме того, он ожидает, что новое правительство Германии не будет выступать против Украины. Кандидатуры на пост нового канцлера – глава партии СДПГ Олаф Шольц и лидер ХДС/ХСС Армин Лашет – не вызывают вопросов у Украины. Важным является то, будут ли представлены в коалиции либералы и Партия зеленых.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукраинским, оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц, и господин Лашет нам понятны. Но самое важное здесь - каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Встреча в нормандском формате с участием Меркель

Глава Офиса президента Андрей Ермак 27 сентября заявил, что Украина предлагает провести саммит лидеров нормандской четверки уже в ближайшее время. Причем Киев настаивает на том, чтобы встреча состоялась до завершения каденции Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что переговоры по встрече на высшем политическом уровне в нормандском формате продолжаются, однако прогресса не наблюдается. В Кремле согласны на встречу при участии Меркель, однако считают, что саммит с действующим канцлером ФРГ может уже не состояться, так как Киев, дескать, не выполняет договоренности по Донбассу. Чтобы провести встречу раньше, Украина должна согласиться на российские условия по "Минску".

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Павел Климкин считает, что Украина планирует подключить Ангелу Меркель к новому переговорному формату по Донбассу в качестве посредника на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.