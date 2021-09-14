План "ЛДНР" замість "формули Штайнмаєра": у Кравчука заявили про ультиматум РФ щодо Донбасу

Росія знову зірвала перемовини щодо Донбасу - Гармаш / УНІАН

Делегація Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу зірвала перемовини з питання реалізації "формули Штайнмаєра". Замість обговорення ініціативи Москва запропонувала провести дискусію щодо так званого "плану дій" ОРДЛО, який пропонують бойовики. Такі дії росіян на перегмовинах є серйозним сигналом Європі. Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що чергове засідання в рамках перемовної групи ознаменувалося зривом росіянами зусиль з обговорення введення в дію "формули Штайнмаєра".

"Основні зусилля Москви і її маріонеток з Донецька і Луганська сьогодні були спрямовані на те, щоб зірвати обговорення і, відповідно, подальшу імплементацію горезвісної "формули Штайнмаєра", - зазначив український парламентер.читайте такожВелика війна з РФ і "формула Штайнмаєра": експерт назвав сценарій поступок Зеленського щодо Донбасу

Причому, за його словами, обговорити "формулу" мали намір делегація Києва і ОБСЄ, проте російська сторона назвала питання "другорядним" і заявила, що в першу чергу, мовляв, слід обговорювати "план ОРДЛО" щодо Донбасу.

"На цьому наполягала Україна і навіть модератор від ОБСЄ, але Москва і ко наполегливо заявляли, що це питання другорядне і вони хочуть обговорювати якийсь "план дій", представлений ОРДЛО, а не формули або закони", - уточнив Гармаш.

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Також він додав, що Україна не може обговорювати план дій, представлений ОРДЛО, тому що подібний крок призведе до визнання їх суб'єктами перемовного процесу, до чого і прагне Москва. Однак небажання росіян обговорювати вже і "формулу Штайнмаєра" є негативним сигналом, спрямованим Німеччині і Франції.читайте також"Формула Штайнмаєра" і "здача" України: Арестович оголосив про сценарій Києва щодо Донбасу

"Останнє зрозуміло - обговорення Києвом "плану дій" ОРДЛО означатиме визнання їх суб'єктності на перемовинах, хоча, вони не є ані стороною конфлікту, ані членом ТКГ. Цього Москва тільки й домагається вже 8 рік. Але те, що вони так демонстративно "забивають" на "формулу Штанмайера", до прийняття якої закликають Берлін і Париж, - це вже привіт Європі", - підкреслив Сергій Гармаш.

Довідка

Формула Штайнмаєра щодо Донбасу

"Формула Штайнмаєра" - механізм реалізації других Мінських угод, який було підписано в лютому 2015 року. Ініціатива передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей в день виборів на цих територіях. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відбулися, то Верховна Рада ухвалює рішення про постійний особливий режим місцевого самоврядування у ОРДЛО.

Обговорення "формули" викликало резонанс у суспільстві, оскільки в ситуації російсько-українського військового конфлікту подібний варіант реалізації "Мінська-2" може припускати не поступове вирішення конфронтації, а одночасний запуск політичної частини та аспекту безпеки.

Росія наполягає, щоб імплементація "формули Штайнмаєра" відбулася до виведення російських незаконних збройних формувань з території ОРДЛО і відновлення офіційним Києвом контролю над захопленою ділянкою кордону на Донбасі. Україна вимагає, щоб політичне врегулювання конфлікту відбулося після того, як будуть виведені війська, а держава отримає контроль над кордоном.

Віце-прем'єр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков сказав, що Україна погодиться на "формулу Штайнмаєра" у тому випадку, якщо це стане єдиним варіантом вирішення конфлікту. Однак у Києві повинні розуміти, на які поступки, в свою чергу, піде у такому випадку Москва.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Мінський формат не допоміг врегулювати військовий конфлікт на Донбасі. Тому він має намір шукати інші рішення щодо цього питання на перемовинах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що якщо Рада ухвалить закон про перехідний період на Донбасі, то Москва вважатиме такий крок одностороннім виходом Києва з Мінських домовленостей.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що Москва не погодиться на перемовини в рамках нормандського формату допоки, доки не будуть створені всі умови для реалізації Мінських угод. За його словами, у Києві нібито приймаються закони, що ліквідують домовленості в столиці Білорусі.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що перемовини щодо організації зустрічі в нормандському форматі тривають. Глава держави Володимир Зеленський прагне до того, щоб відбулася зустріч Києва, Берліна, Парижа і Москви на рівні лідерів держав. Однак такі перемовини повинні призвести до конкретних результатів.