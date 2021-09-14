План боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

Россия снова сорвала переговоры по Донбассу - Гармаш / УНИАН

Делегация России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сорвала переговоры по вопросу реализации "формулы Штайнмайера". Вместо обсуждения инициативы Москва предложила провести дискуссии относительно так называемого "плана действий" ОРДЛО, который предлагают боевики. Такие действия россиян на переговорах являются серьезным сигналом Европе. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что очередное заседание в рамках переговорной группы ознаменовалось срывом россиян усилий по обсуждению введения в действие "формулы Штайнмайера".

"Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтоб сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой "формулы Штайнмайера", - отметил украинский переговорщик.Читайте такжеБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу

Причем, по его словам, обсудить "формулу" намеревались делегация Киева и ОБСЕ, однако российская сторона назвала вопрос "второстепенным" и заявила, что в первую очередь, дескать, следует обсуждать "план ОРДЛО" по Донбассу.

"На этом настаивала Украина и даже модератор от ОБСЕ, но Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный и они хотят обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО, а не формулы или законы", - уточнил Гармаш.

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Также он добавил, что Украина не может обсуждать план действий, представленный ОРДЛО, так как подобный шаг обернется признанием их субъектами переговорного процесса, к чему и стремится Москва. Однако нежелание россиян обсуждать уже и "формулу Штайнмайера" является негативным сигналом, направленным Германии и Франции.Читайте также"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу

"Последнее понятно – обсуждение Киевом "плана действий" ОРДЛО будет означать признание их субьектности на переговорах, хотя, они не являются ни стороной конфликта, ни членом ТКГ. Этого Москва только и добивается уже 8 год. Но то, что они так демонстративно "забивают" на "формулу Штанмайера", к принятию которой призывают Берлин и Париж, - это уже привет Европе", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Справка

Формула Штайнмайера по Донбассу

"Формула Штайнмайера" – механизм реализации вторых Минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года. Инициатива предполагает предоставление временного особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей в день выборов на данных территориях. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, то Верховная Рада принимает решение о постоянном особом режиме местного самоуправления в ОРДЛО.

Обсуждение "формулы" вызвало резонанс в обществе, поскольку в ситуации российско-украинского военного конфликта подобный вариант реализации "Минска-2" может предполагать не постепенное разрешение конфронтации, а одновременный запуск политической части и аспекта безопасности.

Россия настаивает, чтобы имплементация "формулы Штайнмайера" произошла до вывода российских незаконных вооруженных формирований с территории ОРДЛО и восстановления официальным Киевом контроля над захваченным участком границы на Донбассе. Украина требует, чтобы политическое урегулирование конфликта состоялось после того, как будут выведены войска, а государство получит контроль над границей.

Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Украина согласится на "формулу Штайнмайера" в том случае, если это станет единственным вариантом решения конфликта. Однако в Киеве должны понимать, на какие уступки, в свою очередь, пойдет в таком случае Москва.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Минский формат не помог урегулировать военный конфликт на Донбассе. Поэтому он намерен искать другие решения по данному вопросу на переговорах с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, что если Рада примет закон о переходном периоде на Донбассе, то Москва посчитает такой шаг односторонним выходом Киева из минских договоренностей.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не будут созданы все условия для реализации Минских соглашений. По его словам, в Киеве якобы принимаются законы, ликвидирующие договоренности в столице Беларуси.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров отметил, что переговоры по организации встречи в нормандском формате продолжаются. Глава государства Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы состоялась встреча Киева, Берлина, Парижа и Москвы на уровне лидеров государств. Однако такие переговоры должны привести к конкретным результатам.