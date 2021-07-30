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Мир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила условие России

30 июля 2021, 17:35
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Россия и представители ОРДЛО требуют переписать закон об "особом статусе" Донбасса, сказал Алексей Резников.

Резников
Украина реализует "формулу Штайнмайера", если это будет единственным условием мира на Донбассе - Резников / УНИАН

Украина готова пойти на имплементацию "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство в том случае, если такой вариант станет единственным условием урегулирования военного конфликта на Донбассе. Для этого нужно внести ее в текст соглашения закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который был принят в 2015 году и ежегодно продлевается. Реализация "формулы" должна обсуждаться в политической подгруппе ТКГ, где россияне и "ЛДНР" требуют внести изменения в закон об "особом статусе". При этом в Киеве должны понимать, на какие уступки, в свою очередь, пойдет Москва. Об этом заявил замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

В интервью Интерфакс-Украина он сказал о том, что для запуска пресловутой "формулы Штайнмайера" нужно вписать ее в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят Верховной Радой еще в 2015 году и ежегодно продлевается.

Читайте такжеСценарий Путина по Донбассу и изоляция от Конгресса: эксперт объявил об ударе Байдена по Зеленскому"Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - считает Резников.

По его словам, проблема состоит в том, что реализацию "формулы" должна обсуждать политическая подгруппа в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Однако Россия и ОРДЛО требуют переписать закон "об особом статусе".

При этом, уточняет чиновникам, если Запад выдвигает требования на уровне главы государства по имплементации данной "формулы", то нужно Киеву нужно четко понимать: что делать с требованиями российской стороны по закона об "особом статусе Донбасса". При этом нет понимания в вопросе выполнения Москвой своих обязательств в рамках "Минска".

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"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части минских соглашений? Вопрос риторический", - подчеркнул Алексей Резников.

Справка

Формула Штайнмайера

Формула Штайнмайера – это особый механизм имплементации вторых Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года. Она предполагает предоставление временного особого статуса отдельным районам Донбасса в день реализации избирательного процесса на этих территориях. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, Верховная Рада должна принять решение о том, что особый режим местного самоуправления из временного становится постоянным.

Обсуждение "формулы" вызвало резонанс, так как в сложившейся ситуации в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе, подобный вариант запуска Минских соглашений может предполагать не пошаговое урегулирование вооруженной конфронтации, а одновременную реализацию политической части и аспекта безопасности.

Россия настаивает на имплементации "формулы Штайнмайера" до вывода российско-террористических войск и восстановления Украиной контроля над неконтролируемым на данный момент украинско-российским участком границы на Донбассе.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона, а также Германия и Франция, готовы к встрече в рамках нормандского формата. Стороны переговорного процесса предлагают обсудить план по реализации Минских соглашений, который уже отправлен Москве. Однако Россия блокирует дальнейший диалог.

Зеленский говорил, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить президента США Джо Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. Идея может быть реализована в рамках нормандского формата, если с этим согласятся другие участники переговорного процесса.

В Кремле сказали, что Москва согласна на встречу в нормандском формате. Однако на данный момент стороны не договорились о конкретных датах.

28 июля Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России все-таки состоится. Впрочем, по его словам, все зависит позиции Москвы и давления Запада на Кремль.

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