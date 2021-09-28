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План України і крах ПП-2: у Нафтогазі нагадали наступнику Меркель про обіцянку щодо труби Газпрому

28 вересня 2021, 07:10

Україна пам'ятає про Будапештський меморандум, тому не вірить у будь-які гарантії, сказав Юрій Вітренко.

Нафтогаз
Україна боротиметься з Росією і Газпромом у правовому полі - Вітренко / ua.depositphotos.com

Кандидат у канцлери ФРН, наступник Меркель на посаді лідера партії ХДС/ХСС Армін Лашет обіцяв, що якщо транзит газу через Україну припиниться, а Газпром відмовиться від своїх зобов'язань, Берлін зупинить Північний потік-2. Однак такі слова є скоріше передвиборчою риторикою, а у Києві не вірять в гарантії після провалу договору в рамках Будапештського меморандуму. Українська держава зробить ставку на силу міжнародного права. Про це сказав глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Я чув від Лашета, що вони гарантують, якщо припиниться транзит через Україну, якщо "Газпром" не виконуватиме свої зобов'язання, вони моментально закриють "Північний потік-2". Це він буквально нещодавно сказав. Я не зовсім розумію, як це і технічно, і юридично виглядатиме. Швидше за все, я б це відніс до передвиборчої риторики та не сильно б на це сподівався", - розповів він у ефірі телеканалу Україна 24.читайте такожУдар по Україні призведе до краху Північного потоку-2: наступник Меркель поставив Росії ультиматум

За його словами, після ситуації з Будапештським меморандумом, у Києві не вірять в будь-які гарантії та не мають жодних сподівань. Незважаючи на те, що Росія використовує у Європі право сили, Україна має намір обґрунтувати свою точку зору з позиції міжнародного права. Сила права вже спрацювала, коли Київ зумів здобути перемогу над Газпромом в рамках Стогкольмського арбітражу.

"Українська стратегія полягає не у тому, щоб просити якісь гарантії і потім на них сподіватися, тому що у нас є сумний досвід Будапештського меморандуму, і ми не дуже віримо в гарантії такого штибу. Ми хочемо покладатися на силу права. Ми розуміємо, що "Газпром" і Путін у Європі фактично використовують право сили. Наша сила саме в правовій обґрунтованості нашої позиції. У нас є успішний досвід, коли ми перемагали Росію якраз за допомогою сили права, це той же Стокгольмський арбітраж. Стратегія у тому, щоб ми силу права використовували", - підкреслив Юрій Вітренко.

Дивіться відео ТСН - чому Німеччині вигідний запуск Північного потоку-2

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Транзит газу через Україну

США і Німеччина 21 липня заявили про домовленість щодо запуску Північного потоку-2. Угода передбачає укладення Нафтогазом і Газпромом нового контракту на транзит газу до Європи. Чинна угода, яка була підписана у грудні 2019 року, завершується у 2024 році.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що угода США і ФРН щодо ПП-2 нічого не гарантує Києву у питанні продовження транзиту газу. Однак Газпром все одно сплачуватиме українській стороні 1,3 мільярда доларів на рік до завершення контракту. Навіть у тому випадку, якщо українська магістраль залишиться "порожньою".читайте такожГТС України буде втрачено, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

У серпні Німеччина призначали уповноваженого з транзиту газу через Україну Георга Вальдерзе. Берлін почав виконувати умови угоди з США щодо Північного потоку-2 - німці спробують забезпечити продовження російсько-українського газового контракту на термін до 10 років.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв про готовність компанії продовжити контракт з Газпромом на транзит газу. Однак Київ наполягатиме на збереженні діючих обсягів палива, які прокачуються до Європи згідно з нинішніми контрактами.

23 вересня Вітренко припустив сценарій, за якого Росія після запуску Північного потоку-2 може повністю припинити транзит газу через Україну. При цьому у Європі повинні пам'ятати, що газова криза не вирішиться, оскільки Газпром відмовляється від додаткового прокачування палива шляхом української ГТС.

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Газпром Нафтогаз Юрій Вітренко транзит газу Північний потік-2 новини України
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