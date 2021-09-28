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План Украины и крушение СП-2: в Нафтогазе напомнили преемнику Меркель об обещании по трубе Газпрома

28 сентября 2021, 07:10
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Украина помнит о Будапештском меморандуме, поэтому не верит в какие-либо гарантии, сказал Юрий Витренко.

Нафтогаз
Украина будет бороться с Россией и Газпромом в правовом поле – Витренко / ua.depositphotos.com

Кандидат в канцлеры ФРГ, преемник Меркель на посту лидера партии ХДС/ХСС Армин Лашет обещал, что если транзит газа через Украину прекратится, а Газпром откажется от своих обязательств, Берлин остановит Северный поток-2. Однако такие слова являются скорее предвыборной риторикой, а в Киеве не верят в гарантии после провала договора в рамках Будапештского меморандума. Украинское государство сделает ставку на силу международного права. Об этом сказал глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

"Я слышал от Лашета, что они гарантируют, если прекратится транзит через Украину, если "Газпром" не будет выполнять свои обязательства, они моментально закроют "Северный поток-2". Это он буквально недавно сказал. Я не совсем понимаю, как это будет и технически, и юридически выглядеть. Скорее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.Читайте такжеУдар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

По его словам, после ситуации с Будапештским меморандумом, в Киеве не верят в какие-либо гарантии и ни на что не надеются. Несмотря на то, что Россия использует в Европе право силы, Украина намерена обосновать свою точку зрения с позиции международного права. Сила права уже сработала, когда Киев сумел одержать победу над Газпромом в рамках Стогкольмского арбитража.

"Украинская стратегия состоит не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них надеяться, потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, и мы не очень верим в гарантии такого пошиба. Мы хотим полагаться на силу права. Мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе фактически используют право силы. Наша сила именно в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию как раз при помощи силы права, это тот же Стокгольмский арбитраж. Стратегия в том, чтобы мы силу права использовали", - подчеркнул Юрий Витренко.

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Транзит газа через Украину

США и Германия 21 июля заявили о договоренности по запуску Северного потока-2. Сделка предполагает заключение Нафтогазом и Газпромом нового контракта на транзит газа в Европу. Действующее соглашение, которое было подписано в декабре 2019 года, завершается в 2024 году.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что сделка США и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву в вопросе продолжения транзита газа. Однако Газпром все равно будет платить украинской стороне 1,3 миллиарда долларов в год до завершения контракта. Даже в том случае, если украинская магистраль останется "пустой".Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

В августе Германия назначали уполномоченного по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзе. Берлин начал выполнять условия сделки с США по Северному потоку-2 – немцы попытаются обеспечить продление российско-украинского газового контракта на срок до 10 лет.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял о готовности компании продлить контракт с Газпромом на транзит газа. Однако Киев будет настаивать на сохранении действующих объемов топлива, которые прокачиваются в Европу согласно нынешним контрактам.

23 сентября Витренко допустил сценарий, при котором Россия после запуска Северного потока-2 может полностью прекратить транзит газа через Украину. При этом в Европе должны помнить, что газовый кризис не разрешится, поскольку Газпром отказывается от дополнительной прокачки топлива путем украинской ГТС.

viber
Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа Северный поток-2 новости Украины
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