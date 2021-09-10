"Нехай допоможе йому Господь": Тищенко після нападу на Лероса в Раді пішов до церкви

Тищенко після нападу на Лероса в Раді пішов до церкви / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу" Микола Тищенко вирішив продовжити скандал з позафракційним депутатом Гео Леросом. Після штурханини та бійки, яка сталася 9 вересня в Раді, скандальний політик пішов до церкви замолювати гріхи.

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", – написав Тищенко у своєму Telegram-каналі. Політик навіть попросив себе сфотографувати під час цього ритуалу.

Втім, сам Гео Лерос поки не відреагував на вчинок Тищенка, проте він навряд чи зрадіє подібним висловлюванням про "невірний шлях".

Депутат похвалився візитом до церкви / фото-Telegram-канал Миколи Тищенка

Що сталося між Тищенком і Леросом

Нардеп Микола Тищенко напав і почав тягати по залу свого колегу Гео Лероса на засіданні Верховної Ради в четвер, 9 вересня.

Причиною конфлікту стала критика останнього на адресу президента Володимира Зеленського і глави офісу президента Андрія Єрмака. Лерос звинуватив їх у нібито зриві спецоперації спецслужб із затриманням найманців "ПВК Вагнера" влітку 2020 року.

Тищенко вирішив заступитися за команду президента і силою вигнав колегу з-за трибуни. Пізніше він заявив, що"парламентська трибуна – не місце для наклепу і поширення фейків".

Зі свого боку, постраждалий Лерос заявив, що напад Тищенка – це наслідок форми правління президента Зеленського, "який перетворює країну на мафію". Мовляв, подібні дії є наступом на свободу слова, які спрямовані проти інших партій.

Зазначимо, що цього тижня Верховна Рада вийшла з канікул і почала новий політичний сезон. 8 вересня депутати прийняли ключовий закон про біткоїни і відмовилися просити у США для України статус основного союзника поза НАТО.