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"Ганьбить Україну і робить блазнем Зеленського": у Раді закликали завдати удару по режиму Лукашенка

3 липня 2021, 07:10

Україні слід перейти до жорсткої політики щодо офіційного Мінська, вважає Олексій Гончаренко.

Лукашенко
Україна повинна повністю розірвати відносини з Білоруссю - нардеп / Reuters

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко ганьбить Україну і "робить блазнем" главу держави Володимира Зеленського, припускаючись дуже серйозних заяв щодо Києва. Українська держава повинна вжити жорстких заходів проти офіційного Мінська, які полягають в розриві відносин з республікою і підключенні до санкцій ЄС. Про це заявив парламентарій від фракції Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

У ефірі телеканалу Україна 24 політик піддав жорсткій критиці Лукашенка і правлячий режим у Білорусі. Він акцентував увагу на тому, що глава республіки припускається серйозних заяв на адресу української держави і влади, на які у Києві повинні відреагувати.

"Треба переходити до жорсткої політики щодо нього. Якщо ми не будемо самі себе поважати, ніхто нас у світі не поважатиме. Те, що робить і дозволяє собі Лукашенко, цей абсолютний путінський посіпака і васал, феодал, якому Путін дозволив вбивати свій народ за те, що він обслуговує його інтереси, - це виходить за всі рамки", - вважає Гончаренко.читайте також"Постраждає білоруський народ": у МЗС України відповіли на слова Лукашенка про закриття кордону

За його словами, Україні слід піти на розрив усіх відносин з Білоруссю і підключитися до санкцій Євросоюзу проти офіційного Мінська.

"Треба давно жорстко реагувати на те, що робить цей узурпатор, який ганьбить нашу країну, робить блазнем Зеленського, дозволяє собі такі речі, які жодна країна собі не дозволить, Що б про неї не казали. Потрібно розривати всі відносини з узурпатором Лукашенком, який вбиває власний народ", - підкреслив Олексій Гончаренко.

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Нагадаємо, 2 липня Олександр Лукашенко заявив, що з території України надходить зброя до Білорусі і доручив повністю закрити білорусько-український кордон.

Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини значно погіршилися наприкінці серпня минулого року після того, як Лукашенко необґрунтовано звинуватив Україну у фінансуванні опозиції Білорусі.

У Києві заявили, що заяви Лукашенка не мають під собою грунту і оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Україна з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення попередньої президентської каденції Олександра Лукашенка – не визнає його президентом Білорусі. Вибори, які пройшли у республіці 9 серпня минулого року, Київ вважає такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року Україна прийняла рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю. Причина таких дій - примусова посадка літака Ryanair у Мінську.

У Слузі народу нагадали, що офіційний Київ засуджує події, пов'язані з політичною кризою у Білорусі, і попередили владу республіки про жорстку реакцію України у разі запуску компанією Белавіа авіапольотів до окупованого Росією Криму.

Верховна Рада Олександр Лукашенко Олексій Гончаренко новини України Європейська солідарність новини Білорусі
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