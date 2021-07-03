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"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко

3 июля 2021, 07:10
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Украине следует перейти к жесткой политике в отношении официального Минска, считает Алексей Гончаренко.

Лукашенко
Украина должна полностью разорвать отношения с Беларусью - нардеп / Reuters

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко позорит Украину и "делает шутом" главу государства Владимира Зеленского, допуская очень серьезные заявления в отношении Киева. Украинское государство должно принять жесткие меры против официального Минска, которые заключаются в разрыве отношений с республикой и подключении к санкциям ЕС. Об этом заявил парламентарий от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

В эфире телеканала Украина 24 политик подверг жесткой критике Лукашенко и правящий режим в Беларуси. Он акцентировал внимание на том, что глава республики допускает серьезные заявления в адрес украинского государства и властей, на которые в Киеве должны отреагировать.

"Нужно переходить к жесткой политике в отношении его. Если мы не будем сами себя уважать, никто нас в мире не будет уважать. То, что делает и позволяет себе Лукашенко, этот абсолютный путинский прихвостень и вассал, феодал, которому Путин разрешил убивать свой народ за то, что он обслуживает его интересы, - это выходит за все рамки", - считает Гончаренко.Читайте также"Пострадает белорусский народ": в МИД Украины ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

По его словам, Украине следует пойти на разрыв всех отношений с Беларусью и подключиться к санкциям Евросоюза против официального Минска.

"Нужно давно жестко реагировать на то, что делает этот узурпатор, который позорит нашу страну, делает шутом Зеленского, позволяет себе такие вещи, которые ни одна страна себе не позволит, что бы о ней ни говорили. Нужно разрывать все отношения с узурпатором Лукашенко, который убивает собственный народ", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

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Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что с территории Украины поступает оружие в Беларусь и поручил полностью закрыть белорусско-украинскую границу.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения значительно ухудшились в конце августа прошлого года после того, как Лукашенко необоснованно обвинил Украину в финансировании оппозиции Беларуси.

В Киеве заявили, что заявления Лукашенко не имеют под собой почвы и объявили о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Украина с 5 ноября 2020 года – с момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – не признает его президентом Беларуси. Выборы, которые прошли в республике 9 августа прошлого года, Киев считает несостоявшимися.

26 мая 2021 года Украина приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью. Причина таких действий – принудительная посадка самолета Ryanair в Минске.

В Слуге народа напомнили, что официальный Киев осуждает события, связанные с политическим кризисом в Беларуси, и предупредили власти республики о жесткой реакции Украины в случае запуска компанией Белавиа авиаполетов в оккупированный Россией Крым.

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