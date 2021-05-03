Президент Польщі відповів на пропозицію Зеленського щодо Криму

Дуда відреагував на пропозицію Зеленського щодо Криму / сайт офісу президента

Лідер Польщі Анджей Дуда підтвердив інформацію про те, що візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи в серпні цього року. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде схвалено", - сказав Дуда.

Крім того, Дуда зазначив, що в червні на саміті НАТО буде обговорюватися Дорожня карта щодо вступу України до Альянсу.

Кримська платформа - новий консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є повернення Криму Україні.

Завдання платформи полягають у наданні стратегічного бачення міжнародної політики щодо Криму, консолідації уваги та ресурсів міжнародної спільноти на кримському напрямку. Перший саміт у цьому форматі відбудеться 23 серпня цього року.

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