Президент Польщі відповів на пропозицію Зеленського щодо Криму

Дуда зазначив, що в червні на саміті НАТО буде обговорюватися Дорожня карта щодо вступу України до Альянсу.
Лідер Польщі Анджей Дуда підтвердив інформацію про те, що візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи в серпні цього року. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
"Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде схвалено", - сказав Дуда.
Крім того, Дуда зазначив, що в червні на саміті НАТО буде обговорюватися Дорожня карта щодо вступу України до Альянсу.
Кримська платформа - новий консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є повернення Криму Україні.
Завдання платформи полягають у наданні стратегічного бачення міжнародної політики щодо Криму, консолідації уваги та ресурсів міжнародної спільноти на кримському напрямку. Перший саміт у цьому форматі відбудеться 23 серпня цього року.
Кримське питання - про що повідомлялося раніше:
- 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них доручення Кабміну Про організацію Кримської платформи. Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 11 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 1 травня, що в саміті Кримської платформи візьмуть участь Сполучені Штати Америки.