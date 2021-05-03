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Президент Польши отреагировал на предложение Зеленского по Крыму

3 мая 2021, 18:28
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Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.

Зеленский,Дуда
Дуда отреагировал на предложение Зеленского по Крыму / сайт Офиса президента

Лидер Польши Анджей Дуда подтвердил информацию о том, что примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в августе этого года. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда.

Помимо того, Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.

Крымская платформа - новый консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма Украине.

Задачи платформы заключаются в придании стратегического видения международной политики по Крыму, консолидации внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении. Первый саммит в этом формате состоится 23 августа этого года.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
  • 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
  • Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, опубликованном 1 мая, что в саммите Крымской платформы примут участие Соединенные Штаты Америки.

новости Польши Анджей Дуда новости Украины Крымская платформа
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