Президент Польши отреагировал на предложение Зеленского по Крыму

Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.
Лидер Польши Анджей Дуда подтвердил информацию о том, что примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в августе этого года. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда.
Помимо того, Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.
Крымская платформа - новый консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма Украине.
Задачи платформы заключаются в придании стратегического видения международной политики по Крыму, консолидации внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении. Первый саммит в этом формате состоится 23 августа этого года.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, опубликованном 1 мая, что в саммите Крымской платформы примут участие Соединенные Штаты Америки.