Президент Польши отреагировал на предложение Зеленского по Крыму

Дуда отреагировал на предложение Зеленского по Крыму / сайт Офиса президента

Лидер Польши Анджей Дуда подтвердил информацию о том, что примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в августе этого года. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - сказал Дуда.

Помимо того, Дуда отметил, что в июне на саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта по вступлению Украины в Альянс.

Крымская платформа - новый консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является возвращение Крыма Украине.

Задачи платформы заключаются в придании стратегического видения международной политики по Крыму, консолидации внимания и ресурсов международного сообщества на крымском направлении. Первый саммит в этом формате состоится 23 августа этого года.

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