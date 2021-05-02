Кулеба сообщил, что США точно присоединятся к Крымской платформе

Для всего украинского общества важно, "чтобы Крымская платформа стала успехом", убежден глава украинского МИД.
В саммите Крымской платформы, который пройдет в Киеве 23 августа, примут участие Соединенные Штаты Америки, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы ждем с нетерпением этого определения. Нас заверили, что США участие точно будут принимать. Знаете, в детстве на день рождения приглашаешь, тебе говорят: "А кто еще будет?" Есть довольно много стран, которые ориентируются на США. И они ждут, когда США окончательно подтвердят, и они тоже сразу подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая такая игра", – сказал Кулеба в интервью "Радіо Свобода".
По его словам, для всего украинского общества важно, "чтобы Крымская платформа стала успехом".
"Можем сказать, что в российском МИД действует целая группа, задача которой – "завалить" саммит Крымской платформы. Очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", – объяснил глава украинского МИД.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы. Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.