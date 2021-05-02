Кулеба сообщил, что США точно присоединятся к Крымской платформе

Кулеба рассказал, готовы ли США присоединиться к крымской платформе / УНИАН

В саммите Крымской платформы, который пройдет в Киеве 23 августа, примут участие Соединенные Штаты Америки, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы ждем с нетерпением этого определения. Нас заверили, что США участие точно будут принимать. Знаете, в детстве на день рождения приглашаешь, тебе говорят: "А кто еще будет?" Есть довольно много стран, которые ориентируются на США. И они ждут, когда США окончательно подтвердят, и они тоже сразу подтвердят. Мы знаем, что они готовы прибыть, но есть дипломатическая такая игра", – сказал Кулеба в интервью "Радіо Свобода".

По его словам, для всего украинского общества важно, "чтобы Крымская платформа стала успехом".

"Можем сказать, что в российском МИД действует целая группа, задача которой – "завалить" саммит Крымской платформы. Очень серьезно они воспринимают эту инициативу. Пока в Украине рассказывают, что это какая-то формальность, в России на самом деле считают Крымскую платформу серьезной угрозой и серьезно ей противодействуют", – объяснил глава украинского МИД.

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