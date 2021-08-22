Президент роздав нагороди "національним легендам" України

Володимир Зеленський нагородив національних легенд / Getty

Глава держави Володимир Зеленський напередодні свята Дня Незалежності роздав державні нагороди Національна легенда України 7 українцям, повідомляє Офіс президента ввечері в неділю, 22 серпня.

Лауреатами нової нагороди стали:

Національна легенда української поезії - Юрій Рибчинський,

Національна легенда українського живопису - Іван Марчук,

Національна легенда українського футболу - Олег Блохін,

Національна легенда української хореографії - Мирослав Вантух,

Національна легенда українського балету - Олена Потапова,

Національна легенда української музики - Софія Ротару.

Також нагороду Національна легенда України отримав посмертно видатний композитор Мирослав Скорик, президент вручив нагороду його дружині.

Нагадаємо, цю нагороду вручатимуть громадянам "за видатні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народу".

Також цією нагородою відзначатимуть тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я та веде активну благодійну та громадську діяльність.

Раніше Главред писав про те, що відомий український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував виступ Софії Ротару у російському Сочі на музичному фестивалі "Нова хвиля", якраз за кілька днів до участі в концерті в Києві, приуроченому до Дня Незалежності України.

Ведучий вважає, що організаторам шоу варто було б тепер не пускати народну артистку на сцену на стадіон НСК" Олімпійський " 24 серпня