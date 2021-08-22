Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

Владимир Зеленский наградил национальных легенд / Getty

Глава государства Владимир Зеленский в преддверии праздника Дня Независимости раздал государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, сообщает Офис президента вечером в воскресенье, 22 августа.

Лауреатами новой награды стали:

Национальная легенда украинской поэзии - Юрий Рыбчинский,

Национальная легенда украинской живописи - Иван Марчук,

Национальная легенда украинского футбола - Олег Блохин,

Национальная легенда украинского хореографии - Мирослав Вантух,

Национальная легенда украинского балета - Елена Потапова,

Национальная легенда украинской музыки - София Ротару.

Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.

Напомним, эту награду будут вручать гражданам "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отчизны и служении украинскому народу".

Также этой наградой будут отмечать тех, кто сделал весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Ранее Главред писал о том, что известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выступление Софии Ротару в российском Сочи на музыкальном фестивале "Новая волна", как раз за несколько дней до участия в концерте в Киеве, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

Ведущий считает, что организаторам шоу стоило бы теперь не пускать народную артистку на сцену на стадион НСК "Олимпийский" 24 августа