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Президент раздал награды "национальным легендам" Украины

22 августа 2021, 22:33
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Владимир Зеленский наградил семеро украинцев за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой страны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский наградил национальных легенд / Getty

Глава государства Владимир Зеленский в преддверии праздника Дня Независимости раздал государственные награды Национальная легенда Украины 7 украинцам, сообщает Офис президента вечером в воскресенье, 22 августа.

Лауреатами новой награды стали:

  • Национальная легенда украинской поэзии - Юрий Рыбчинский,
  • Национальная легенда украинской живописи - Иван Марчук,
  • Национальная легенда украинского футбола - Олег Блохин,
  • Национальная легенда украинского хореографии - Мирослав Вантух,
  • Национальная легенда украинского балета - Елена Потапова,
  • Национальная легенда украинской музыки - София Ротару.

Также награду Национальная легенда Украины получил посмертно выдающийся композитор Мирослав Скорик, президент вручил награду его жене.

Напомним, эту награду будут вручать гражданам "за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отчизны и служении украинскому народу".

Также этой наградой будут отмечать тех, кто сделал весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Ранее Главред писал о том, что известный украинский продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выступление Софии Ротару в российском Сочи на музыкальном фестивале "Новая волна", как раз за несколько дней до участия в концерте в Киеве, приуроченном ко Дню Независимости Украины.

Ведущий считает, что организаторам шоу стоило бы теперь не пускать народную артистку на сцену на стадион НСК "Олимпийский" 24 августа

viber
Владимир Зеленский София Ротару Олег Блохин Юрий Рыбчинский День Независимости Украины Иван Марчук новости Украины Офис президента
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